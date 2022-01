Voici le premier aperçu du retour des personnages de dessins animés amoureux du heavy metal ‘Beavis And Butt Head’ sur Paramount+

MTV‘s séminal, définition de la génération X « Beavis et Butthead » à propos de deux adolescents de dessins animés célèbres pour leurs rires nasillards et leur amour du heavy metal reviendront « bientôt » avec un tout nouveau film sur Paramount+. Le calendrier de la nouvelle adaptation cinématographique a été annoncé par « Beavis et Butthead » créateur Mike juge, qui a tweeté mardi (4 janvier) : « Beavis et Tête de noeuds sera de retour cette année avec un tout nouveau film et plus encore Paramount+. Pas encore de date précise, mais bientôt. Ils ont besoin de temps pour se remettre en forme. »

JugeLe tweet de ‘incluait des maquettes des deux personnages principaux dans une tranche d’âge avancée, ce qui laisse supposer qu’il aura un personnage beaucoup plus âgé Beavis et Tête de noeuds retour pour un tout nouveau film deux décennies et demie après « Beavis et Butt-Head font l’Amérique » premiers films à succès.

En juillet 2020, Comédie centrale a annoncé un accord important avec Prix ​​Emmy-gagnant Juge réimaginer « Beavis et Butthead ». Comédie centrale commandé deux saisons de la nouvelle série avec des méta-thèmes liés aux nouveaux et aux anciens fans – les parents de la génération X et leurs enfants de la génération Z.

Juge est configuré pour écrire, produire et fournir une voix off pour les deux personnages emblématiques.

Lancé en 1993, « Beavis et Butthead » est rapidement devenu une force dans la culture pop et a lancé une révolution télévisuelle avec ses commentaires satiriques purs et purs sur la jeunesse et l’adolescence. Centré autour de deux patates de canapé adolescentes, « Beavis » et « Tête de noeuds« , le concept sans précédent est immédiatement devenu une partie de la langue vernaculaire d’une manière qu’aucune autre série animée pour adultes n’avait auparavant. Connue pour s’attaquer aux problèmes sociaux tels que l’obésité chez les adolescents, les droits des travailleurs et les tendances médiatiques, la série s’est connectée à toute une génération, se réclamant d’un des séries les plus innovantes de l’air du temps moderne.

le Comédie centrale accord a marqué un retour aux sources pour Juge après avoir créé d’autres séries phares, notamment « Silicon Valley » et « Roi de la colline », et des films comme « Espace bureau » et « Idiocratie » entre autres. « Beavis et Butthead » marque un retour à l’animation alors qu’il cherche à recréer un dialogue culturel pour une nouvelle génération, donnant aux fans familiers et au nouveau public la chance de vivre et de rire avec le duo animé préféré des États-Unis.



