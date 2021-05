Voici le premier regard sur “ Pam et Tommy ” de Hulu basé sur le scandale de sex tape de Tommy Lee et Pamela Anderson

Hulu a publié un premier aperçu de Sebastian Stan et Lily James comme MOTLEY CRUE le batteur Tommy Lee et «Baywatch» Star Pamela Anderson dans la série limitée «Pam et Tommy» à propos de leur infâme sex tape divulguée. Seth Rogen apparaîtra également dans la série en tant que l’homme qui a volé la bande, et produira avec son partenaire Evan Goldberg. La série est également en vedette Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese et Mozhan Marnò.

La série de huit épisodes se concentrera sur la série de la relation salace du duo dans les années 1990, y compris la fuite de la vidéo de lune de miel privée et la bataille juridique qui a suivi.

Lee et Anderson ne seraient pas impliqués dans la série, qui est écrite par Robert Siegel et DV DeVincentis et produit par Annapurna.

Anderson et Lee se sont mariés sur une plage au Mexique en 1995 après avoir fréquenté seulement quatre jours. Le couple, qui a divorcé en 1998, partage deux fils, Brandon, 24 et Dylan, 22.

La sex tape Lee fabriqué avec Anderson au cours de leur lune de miel de 1998, ils ont fini par trouver son chemin en ligne après avoir été volé à leur domicile par un électricien. Pamela plus tard, a poursuivi la société de distribution, mais a fini par s’installer, et la bande a continué à être disponible en ligne en conséquence. La bande aurait rapporté 77 millions de dollars en moins de 12 mois.

“Je ne l’ai jamais vu,” Anderson dit sur “Regardez ce qui se passe en direct” en 2015. “Je n’ai pas gagné un dollar. C’était un bien volé. Nous avons conclu un accord pour arrêter toutes les manigances. J’étais enceinte de sept mois avec Dylan et pensant que cela affectait la grossesse avec le stress et a dit: “ Je ne vais plus au tribunal. Je ne suis plus destitué par ces avocats excités et bizarres. Je ne veux plus parler de mon vagin ou de mon sexe en public – quoi que ce soit. ”



Voici un aperçu de Pam & Tommy, qui vient sur @Hulu. Basé sur le véritable scandale qui a tout déclenché, mettant en vedette Lily James, Sebastian Stan et @ SethRogen… prêt à revenir en arrière? #PamAndTommy pic.twitter.com/4ctdKYEm9F – Pam & Tommy sur Hulu (@pamandtommy) 7 mai 2021