Voici le prix divulgué du Google Pixel 6 dans le monde

Au cours des derniers jours, diverses sources ont publié des informations sur le prix du Google Pixel 6. Nous avons maintenant ce qui semble être des prix légitimes en dollars, livres et euros. Si ces prix se vérifient, la série Pixel 6 pourrait être moins chère que prévu.

Demain, c’est enfin le grand jour : le lancement officiel de la série Google Pixel 6 ! Bien que nous sachions à quoi ressemblent les téléphones depuis un certain temps maintenant, nous ne savons pas vraiment combien ils vous coûteront. Au cours des derniers jours, cependant, des rumeurs de dernière minute ont commencé à combler ces lacunes.

Ici, nous allons vous donner les informations les plus récentes sur le prix du Google Pixel 6 dans trois devises différentes : dollars américains, livre sterling et euros. Bien que ces prix proviennent de sources fiables et nous semblent exacts, ce sont toujours des fuites. Ne prenez pas cela pour acquis pour l’instant, car rien n’est figé jusqu’à ce que Google lance les téléphones demain.

Si vous voulez avoir une idée de ce que vous dépenserez pour un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro, allons-y.

Prix ​​du Google Pixel 6 dans le monde

Quand cela vient à dollars américains, le prix de Google Pixel 6 serait de 599 $. Ce serait pour le modèle d’entrée de gamme avec ce que nous supposons être 128 Go de stockage interne. Le Pixel 6 Pro, cependant, pourrait arriver à un prix beaucoup plus élevé de 899 $. Théoriquement, ce serait également un modèle de 128 Go. Ces informations proviennent de listes de cibles divulguées qui semblent être authentiques.

Si vous cherchez à acheter livre sterling à travers le Royaume-Uni, malheureusement, nous n’avons pas encore d’informations fiables pour le Pixel 6 vanille. Cependant, nous avons des informations assez fiables sur le Google Pixel 6 Pro. Selon une fuite via Amazon, le Pixel 6 Pro pourrait coûter 849 £ (~ 1 166 $) pour la version 128 Go et 949 £ (~ 1 303 $) pour le modèle 256 Go. À en juger par la fuite aux États-Unis, il est raisonnable de supposer que le prix vanille de Google Pixel 6 pourrait être de 549 £ (~ 754 $) au Royaume-Uni.

Enfin, si vous achetez euros, le Google Pixel 6 de 128 Go pourrait vous coûter 649 € (~ 753 $). Le Pixel 6 Pro de 128 Go, quant à lui, pourrait vous coûter 899 € (~ 1 043 $). Veuillez noter que ces prix proviennent d’une liste française divulguée. En France, selon la loi, les smartphones doivent être livrés avec un chargeur et des écouteurs dans la boîte, de sorte que les prix en France pourraient être différents de ceux du reste de l’Europe. Néanmoins, ces prix devraient être une assez bonne approximation.

Que nous disent ces prix divulgués ?

Chaque fuite du prix Google Pixel 6 répertorié ci-dessus raconte la même histoire : Google essaie de réduire considérablement ses concurrents. Avec les fonctionnalités matérielles et logicielles offertes par le Pixel 6, il serait probablement en concurrence directe avec un iPhone 13 ou un Samsung Galaxy S21. Ces deux téléphones, cependant, coûtent chacun au moins 100 $ de plus que le prix supposé d’un Pixel 6.

De même, les prix du Pixel 6 Pro sont au même niveau qu’un iPhone 13 Pro ou un Samsung Galaxy S21 Plus, mais à un prix nettement inférieur.

Si tout cela finit par être précis (ou même proche de l’exactitude), la série Pixel 6 pourrait être une vente facile. Pendant la haute saison des fêtes, les vendeurs auraient facilement la possibilité de dire aux acheteurs qu’ils pouvaient obtenir un téléphone Samsung ou Apple, bien sûr, ou ils pourraient économiser 100 $ et obtenir l’équivalent de Google à la place.

Il est très possible que Google finisse par perdre de l’argent sur ces téléphones si le prix de Google Pixel 6 s’avère correct. Cependant, l’utilisation de sa propre puce Tensor a peut-être suffisamment réduit les coûts pour continuer à générer des bénéfices. Nous sommes sceptiques, cependant. Il est raisonnable de supposer que Google est résolu à pousser ces téléphones plus fort que tout autre téléphone qu’il est sorti, même s’il perd de l’argent en le faisant.