Voici le programme de l’événement Netflix “Tudum” de ce week-end — .

Ce week-end, Netflix organise une énorme extravagance virtuelle de type Comic Con appelée TUDUM qui ne ressemblera à aucun autre événement que le streamer ait jamais produit. Ce sera une célébration virtuelle de tout ce qui concerne Netflix – avec une multitude de nouvelles et de contenu frais pour les fans du monde entier. Nous parlons de nouvelles bandes-annonces, clips et annonces exclusifs couvrant plus de 100 séries, films et spéciaux, tous à venir bientôt sur Netflix.

Plus de 145 étoiles Netflix hébergeront ce regard tentaculaire sur tous vos contenus préférés du streamer, pour ce qui sera le tout premier «TUDUM: A Netflix Global Fan Event». L’événement devrait débuter samedi à 9h00 PST et être diffusé sur les chaînes YouTube de Netflix dans le monde, en plus de la présence du streamer sur Twitter, Twitch et Facebook. Nous avons déjà taquiné un peu l’événement ici, mais tout d’abord, qu’est-ce qui se passe avec ce nom, n’est-ce pas ?

Des nouvelles sur les plus grandes versions de Netflix à venir

C’est en fait le surnom parfait pour cette première itération de l’événement. « TU-DUM » est le son que vous entendez chaque fois que vous démarrez une nouvelle émission de télévision ou un nouveau film sur Netflix.

Il y aura une énorme pile d’actualités sur la culture pop et le divertissement à la sortie de cet événement de trois heures, qui promet des nouvelles et des images fraîches sur tout, de The Crown à Stranger Things Saison 4 et bien plus encore. Ci-dessous, nous avons détaillé ce que Netflix dit qui devrait se produire à chaque heure de l’événement le samedi.

La première heure

Source de l’image : Netflix Parmi les gros sujets de l’actualité dès le début ? Dwayne Johnson présentera en avant-première un clip exclusif de son prochain film d’action Red Notice, mettant également en vedette Gal Gadot et Ryan Reynolds Enfin ! Nous obtenons enfin quelques détails sur Stranger Things 4 – mais Netflix est timide avec celui-ci. Tout ce que le programme officiel dit en ce moment est : « Vous devez vous connecter pour le savoir ! » Espérons que cela signifie une bande-annonce, non? Nous rejoindrons également le casting de la première et de la deuxième (à venir) saison de Bridgerton pour une discussion sur la série, ainsi que notre premier aperçu de la deuxième saison. Et Jason Bateman est sur le point de présenter des images de la prochaine saison finale d’Ozark.

La deuxième heure

Source de l’image : Netflix Netflix prévoit de partager un premier aperçu exclusif, y compris des affiches vidéo et des personnages, de la série dark fantasy tant attendue basée sur les bandes dessinées de Neil Gaiman, intitulée The Sandman. Chris Hemsworth taquinera le prochain épisode de ce qui s’annonce comme une énorme franchise de films d’action pour Netflix (Extraction). Les stars Sam Corlett, Frida Gustavsson et Leo Suter emmèneront les téléspectateurs dans les coulisses pour un premier aperçu des premières images publiées par Vikings: Valhalla. Netflix CMO Bozoma Saint John animera une discussion sur les prochains films d’action Netflix. Des stars comme Charlize Theron, et plus encore, se joindront à cette discussion. Nous avons également un aperçu de la saison 4 de Cobra Kai, ainsi qu’un aperçu exclusif de la séquence de titre d’ouverture de Cowboy Bebop.

La troisième heure

Source de l’image : Stephanie Branchu/Netflix Le casting de la série à succès 2020 de Netflix Emily à Paris fera ses débuts dans une bande-annonce pour la saison deux, en plus de révéler une date de première pour la nouvelle saison. Après une solide performance aux Primetime Emmy Awards dimanche, nous aurons notre premier aperçu d’Imelda Staunton en tant que nouvelle reine Elizabeth sur le tournage de la cinquième saison de The Crown. Zack Snyder rejoindra l’acteur/réalisateur Matthias Schweighöfer, l’actrice Nathalie Emmanuel et d’autres membres de la distribution pour révéler la bande-annonce du film prequel sur le thème de l’armée des morts, Army of Thieves. Jennifer Lawrence et le scénariste/réalisateur Adam McKay présenteront un clip exclusif de leur nouvelle comédie Don’t Look Up, qui met également en vedette Jonah Hill, Rob Morgan et Meryl Streep. Netflix promet “beaucoup de nouvelles de l’univers The Witcher – y compris des premiers regards exclusifs et des nouvelles passionnantes!” Et nous retrouverons également le casting de The Umbrella Academy alors qu’ils répondent aux questions des fans dans les coulisses de la saison trois.