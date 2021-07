Voici le programme des cérémonies d’ouverture et de clôture à Tokyo 2020

12/07/2021 à 22:18 CEST

Tokyo 2020 sera une réalité dans quelques jours. Un an plus tard que prévu A cause du Covid-19, le pays japonais va vivre l’inauguration du grand événement sportif. Chez SPORT, nous vous apportons tous les détails sur les cérémonies d’ouverture et de clôture de ces Jeux Olympiques.

Le stade olympique de tokyo vivra le vendredi 23 juillet 2021 la cérémonie d’inauguration du Jeux olympiques de Tokyo 2020. La cérémonie commencera à 20h00 heure locale (13h00 heure espagnole) et se terminera à 23h00 heure japonaise (16h00 heure espagnole).

L’organisation a décidé durcir les protocoles éviter autant que possible les contacts entre les délégations essayer de minimiser les risques de contagion possible parmi les athlètes qui y participent.

Concernant la cérémonie de clôture de Tokyo 2020, sera le dernier jour où les tests seront disputés. dimanche 8 août. Ce sera également au stade olympique de Tokyo à 20h00 heure locale (12h00 en Espagne) entamant ainsi une nouvelle olympiade jusqu’aux Jeux de Paris 2024.