Voici le programme du Jour 10 de LaLiga

29/09/2021

Le à 19:08 CEST

La Ligue a annoncé les horaires des 10e journée. Ces matchs se joueront après la pause de sélection entre les 22 et 25 octobre.

Le match le plus marquant de ce week-end est celui qu’il affrontera FC Barcelone et Real Madrid Dimanche à 16h15 au Camp Nou. Avant, la rencontre entre Osasuna et Grenade Vendredi à 21h00 Et le dernier sera disputé lundi au Colisée entre les Getafe et Celta.