Voici le Redmi Note 10 Ultra, la meilleure gamme Redmi en 2021 | La technologie

Quelques jours avant la prochaine grande présentation du produit, la société partage des photos d’un nouveau mobile, il pourrait s’agir du nouveau Redmi Note 10 Ultra, son prochain produit phare.

le le 26 mai prochain, Redmi prévoit d’organiser un événement de présentation international. On ne sait pas encore combien d’appareils seront annoncés ce jour-là, ni lesquels, mais l’un des paris les plus forts est le nouveau Note 10 Ultra qui a récemment été vu dans une liste récente avec certaines de ses spécifications.

le Redmi Note 10 Ultra Il promet d’être le prochain modèle haut de gamme de l’entreprise avec lequel rivaliser avec le reste des modèles sur le marché avec un prix ajusté. Les images partagées par Redmi sur le réseau social Weibo nous font de longues dents jusqu’à ce que les caractéristiques de ce mobile soient pleinement révélées la semaine prochaine.

En eux, nous pouvons apprécier le grand design avec des couleurs vives dans un dégradé de tons bleus. Il a été appelé Bleu fantôme (traduisant littéralement du chinois) et prétend avoir une texture 3D sur le boîtier pour une meilleure adhérence avec ce qu’ils appellent la technologie de «réseau stéréoscopique».

Dans tous les cas, ce n’est pas un style très différent de ce que Redmi a été présenté jusqu’à présent dans la série Note, la plate-forme avec les caméras arrière est très familière par rapport aux modèles précédents tels que les Note 10.

D’un autre côté, l’écran semble avoir un trou pour ranger la caméra frontale et occuper une grande partie de l’espace. Les caractéristiques de ce panneau ne sont pas encore connues, bien qu’elles suggèrent qu’il s’agira d’un AMOLED de 6,53 pouces, et on peut soupçonner qu’il aura un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz et plus car la société a veillé à ce que cette série Note prenne en charge les jeux conventionnels dans des modes de fréquence d’images élevée et a 90FPS en moyenne sur le téléphone dans les tests Redmi.

À l’intérieur, des fuites précédentes ont indiqué qu’il disposera d’une puce SoC Dimensity 1100, une batterie de 5000 mAh, 33 W de charge et compatibilité 5G. Vous utiliserez également un Stockage UFS 3.1 double canal pour améliorer les performances.

Nous devrons faire attention jusqu’à mercredi au cas où d’autres indications apparaissent les jours précédents sur les appareils possibles qui sont présentés ce jour-là et leurs qualités.