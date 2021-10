Voici le reste des dates des soldes Steam pour 2021

Si vous avez été en ligne au cours des dernières années, vous savez que Ventes Steam fuir. Ils fuient tout le temps. Presque chaque année, il y a une fuite. Regardez comme il est facile pour nous de trouver des liens vers des histoires sur les fuites de dates de vente Steam.

Eh bien, pas plus : apparemment marre de la chronologie constante et prévisible des fuites, Valve a simplement choisi de partager lui-même toutes les informations sur les prochaines ventes Steam.

Les dates, qui ont été publiées sur Steamworks – une ressource destinée aux éditeurs et aux développeurs, plutôt qu’au grand public – sont accessibles à tous, et nous les avons répertoriées ci-dessous pour plus de facilité.

Vente d’Halloween à vapeur – 28 octobre – 1er novembre 2021.

Vente d’automne Steam – 24 – 30 novembre 2021.

Soldes d’hiver Steam – 22 décembre 2021 – 5 janvier 2022.

Ce sont les ventes massives de ruban bleu qui ont tendance à provoquer des mèmes sur la préparation de votre portefeuille, avec Gabe divinisé dans des insignes religieux. Ceux pour lesquels vous devez économiser intentionnellement.

Mais il y aura probablement d’autres ventes plus petites entre-temps également – ​​celles qui ne seront pas traitées directement par Valve, par exemple.

Vous voudrez peut-être acheter d’autres jeux pour votre Steam Deck, si vous avez la chance d’avoir une précommande. Après tout, Valve examine l’ensemble de la bibliothèque Steam pour la compatibilité Steam Deck.

Si vous préférez que votre vitrine de PC soit un peu plus au goût épique, vous serez heureux de savoir qu’il y a aussi une vente là-bas. Le magasin est au milieu de son spécial Halloween, qui est apparemment en train de devenir une tendance pour la devanture naissante.