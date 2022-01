Voici le Roborock S7 MaxV Ultra, une station de nettoyage complète et intelligente pour la maison | La technologie

Au CES 2022, Roborock a présenté son aspirateur robot le plus puissant et le plus avancé à ce jour. C’est un S7 MaxV Ultra qui dispose d’une station de nettoyage complète pour que tout soit beaucoup plus automatique et confortable pour nous.

Roborock est aujourd’hui l’un des leaders incontestés du segment des robots aspirateurs. Ils ont des produits très bien différenciés qui n’inondent pas le marché d’une multitude d’appareils et qui, en plus, ont des caractéristiques très intéressantes pour ceux d’entre nous qui vivent avec des animaux de compagnie.

L’année dernière, également au CES, la société a présenté le Roborock S7, un robot puissant que nous avons adoré lorsque nous l’avons analysé et, maintenant, ils donnent à ce modèle une tournure avec ce qu’ils ont appris grâce à sa base de charge et à ce que nous avons vu dans le Roborock S6 MaxV et sa navigation intelligente.

Comme l’entreprise l’indique dans sa présentation, ils souhaitent créer un nouveau standard de nettoyage robotique et, pour cela, ils ont créé une nouvelle base (dock, station de charge ou comme vous voulez l’appeler) qui rend tout le processus de filtrage, le nettoyage et le chargement du robot sont automatiques. Oui ce sont les lettres de motivation du Roborock S7 MaxV.

Roborock S7 MaxV UltraRoborock S7Puissance d’aspiration5 100 Pascals2 500 Pascals | 4 niveaux de puissance Batterie 5 200 mAh 5 200 mAh (environ 3 heures de fonctionnement) Capacité réservoir à déchets 400 ml470 ml Capacité réservoir eau 200 ml 300 ml Connectivité Wi-Fi n (bande 2,4 Ghz) WiFi n (bande 2,4 Ghz) Capteurs Caméra 3D et RGB caméra | Navigation laser LiDAR, capteur de niveau, capteur de distance, capteurs de collisionNavigation laser LiDAR, capteur de niveau, capteur de distance, capteurs de collisionContrôle d’applicationOui | Application Roborock et Xiaomi Mi Home | Compatible avec Android et iOS | Support vocal compatible avec Alexa, Siri et Google AssistantOui | Application Roborock et Xiaomi Mi Home | Compatible avec Android et iOS | Support vocal compatible avec Alexa, Siri et Google AssistantPrix1 399 euros avec socle | 799 sans socle 549 euros

Nous allons commencer à parler de ce dernier, puisque c’est ce qui attire le plus l’attention. Comme vous pouvez le voir sur les images, la base est assez grande et comporte trois compartiments. Le plus grand d’entre eux est pour la saleté, le compartiment typique pour la poussière qui a une capacité de 2,5 litres.

Selon l’entreprise, Cela permet jusqu’à 7 semaines d’utilisation sans intervention humaineComme à chaque fois que le robot termine le nettoyage et retourne à la base, il analyse le réservoir du robot et vide la charge.

Cependant, la poussière n’est pas la seule chose qui est automatisée, puisque nous avons deux autres gisements. Celui du centre est chargé de vider l’eau sale du compartiment robot qui est en contact avec la serpillière.

L’eau sale est stockée dans ce réservoir, qui a une capacité de 2,3 litres, et aussi a un système de nettoyage à la vadrouille au moyen d’un « bras » qui frotte la surface de la serpillière afin qu’elle soit toujours prête à être réutilisée.

Et le troisième réservoir est le réservoir d’eau propre. Il a une capacité de 3 litres et est celui qui remplit le réservoir d’eau de la vadrouille. Au total, il peut « éponger » ou frotter jusqu’à 300 mètres carrés.

Tout ce processus est automatique et, bien entendu, la batterie du robot est également rechargée. Œil! Cette nouvelle base est uniquement pour le Roborock S7 MaxVDonc, si vous avez une ancienne base, vous ne pouvez pas simplement acheter le nouveau robot et utiliser l’ancienne base.

Si nous commençons à parler des caractéristiques du robot lui-même, a une batterie de 5 200 mAh, comme le S7.

La puissance d’aspiration maximale est de 5 100 Pa, nettement supérieur à celui de la génération précédente et ce nettoyage est sonique pour la saleté et le récurage, améliorant ainsi le détachement des particules de saleté du sol. La capacité du réservoir d’eau est de 200 ml et celle du réservoir de poudre est de 400 ml.

La brosse est entièrement en caoutchouc, quelque chose d’excellent pour les animaux de compagnie et nous avons un système de reconnaissance qu’ils ont baptisé ReadtiveAI 2.0 qui nous permettra d’être assez calme dans notre vie de tous les jours.

ÀEn plus de la navigation LiDAR, le S7 MaxV dispose d’une caméra 3D et d’une caméra RVB. Ceci, couplé à une nouvelle NPU, scanne rapidement les objets et les obstacles pour les éviter. En fait, selon l’entreprise, il est 30% plus précis que le système S6 MaxV et le NPU. traiter les données 65% plus rapidement.

Et oui, sachant que la brosse s’entend bien avec les animaux de compagnie, il fallait se demander ce qu’il adviendrait de la reconnaissance des excréments. Le caca reconnaît et esquive sans problème, mais l’urine est une autre histoire et ne reconnaît pas les fluides.

Et quelque chose qui est également nouveau est l’application. C’est une application 3D dans laquelle nous avons tous les coins de la maison, il recommandera des schémas de nettoyage, différents réglages automatiques pour nettoyer en fonction du sol dont nous disposons et, en plus, un système qui nous permet de toucher un objet pour que le robot nettoie autour de lui.

Le Roborock Q7 Max sera l’entrée de l’entreprise dans un segment plus économique

Le S7 MaxV est le haut de gamme, mais la série Q va également commencer à fonctionner, un milieu de gamme qui combine des fonctionnalités plus modestes avec d’autres que nous avons vues dans les précédents robots de la série S.

Le Roborock Q7 Max est le premier de ces produits et ce sera une version du S5 Max avec une station de charge qui permet l’auto-nettoyage du réservoir.

Et, si cela ne suffisait pas, une nouvelle gamme, ils ont également commencé à fabriquer des solutions de nettoyage pour le lavage qui sont intégrées directement dans le réservoir de remplissage d’eau et qui sont respectueuses des animaux que nous avons à la maison, bien que nous n’ayons pas de date ou des distributeurs pour cette solution.

Prix ​​et lancement du Roborock S7 MaxV Ultra

Compte tenu de toutes les fonctionnalités, il est temps de connaître le prix et la date de sortie. Cette dernière est un peu complexe, car la situation des puces est ce qu’elle est et tout peut changer, mais elles se gèrent entre le premier et le deuxième semestre.

Le prix du Roborock S7 MaxV Ultra, qui comprend la base de recharge, sera de 1 399 euros tandis que le S7 MaxV sans socle coûtera 799 euros.

Nous avons demandé si nous pouvions acheter le robot d’abord et, s’il nous convainc, ensuite la base et oui, nous pouvons le faire, mais ils ne nous ont pas indiqué le prix de la base « en vrac ». Et non, on ne connaît pas non plus le prix du Q7 Max, mais il arrivera au deuxième trimestre.