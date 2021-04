Voici le Samsung Galaxy Quantum 2, l’appareil doté de la puce de sécurité de l’entreprise

13/04/2021 à 18:58 CEST

En fonction du marché sur lequel nous nous trouvons, nous pouvons rencontrer différentes versions des multiples appareils lancés par les entreprises. Dans le cas de Samsung, nous avons vu l’année dernière le lancement du Galaxy A Quantum, un appareil exclusif coréen pour le groupe SK Telecom qui se concentrait sur la sécurité grâce à sa puce QRNG. Maintenant, la société a récemment annoncé son successeur, nommé Samsung Galaxy Quantum 2, qui pourrait avoir un lancement mondial dans le futur.

La société a partagé les détails officiels de cet appareil. Et c’est que dans ce cas nous avons un panel de AMOLED 6,7 pouces à résolution QHD + et avec 120 Hz fréquence fonctionnant à une résolution FHD +. À la surprise de beaucoup, en termes de processeur, nous trouvons un Snapdragon 855+, qui était le haut de gamme d’il y a quelques années. En outre, l’appareil intègre également un système de trois caméras arrière, avec un Capteur principal 64MP. Il dispose également d’une caméra frontale de 10 MP, d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, d’une batterie de 4500 mAh et d’une charge rapide de 25 W. L’appareil dispose également de 128 Go de stockage interne et de 6 Go de RAM.

Cependant, le point fort de cet appareil, et une grande partie de la raison pour laquelle il n’existe pas pour le moment sur d’autres marchés, est l’incorporation de son Puce QRNG destinée à la sécurité, étant la plus petite puce de ce style au monde. Ce type de technologie permet de générer des nombres aléatoires en captant le bruit à travers une LED et un capteur CMOS. La puce est compatible avec diverses applications bancaires, aux côtés des services SK Telecom. Il y a des rumeurs d’un éventuel lancement mondial, dans ce cas prenant le nom de Samsung Galaxy A82 et se débarrassant de cette puce spéciale. Il faudra attendre pour en savoir plus.