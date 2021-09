Voici le «scénario idéal» pour Bitcoin, selon l’analyste crypto Benjamin Cowen

L’analyste et trader crypto largement suivi Benjamin Cowen dit qu’il existe un scénario idéal pour Bitcoin qui pourrait le mettre sur la bonne voie pour de futurs rallyes.

Dans une nouvelle session de stratégie, Cowen a déclaré que le scénario idéal pour Bitcoin serait que BTC baisse et maintienne la moyenne mobile simple (SMA) de 20 semaines comme support lors de sa première tentative, au lieu de la briser.

La SMA de 20 semaines et la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 21 semaines sont ce que Cowen appelle la « bande de soutien du marché haussier ». Les indicateurs techniques se situent à environ 42 500 $ au moment de la rédaction.

Début août, Bitcoin a récupéré la bande de soutien du marché haussier lorsqu’il a dépassé les 40 000 $. Cowen dit qu’il est crucial pour Bitcoin de rester au-dessus de la bande de soutien du marché haussier, car l’histoire montre que BTC a tendance à passer en dessous lors du premier nouveau test.

« Tenir la moyenne mobile sur 20 semaines du premier coup… Ce serait le scénario idéal. Ce serait le scénario idéal. Ce n’est jamais arrivé avant…

Chaque fois que nous dépassons la bande de soutien du marché haussier comme ça, la première tentative a tendance à ne pas tenir. »

Bien que le maintien de la bande de soutien du marché haussier soit la clé pour que Bitcoin déclenche une dynamique haussière selon Cowen, il dit également que si la BTC chutait à la baisse, il ne considère toujours pas 64 000 $ comme étant le sommet du cycle de marché actuel.

Cependant, l’analyste populaire dit qu’il y a une chose qui le forcerait à admettre que le marché haussier est terminé pour Bitcoin.

« Qu’est-ce qui ferait que 64 000 $ seraient le sommet du cycle du marché à mes yeux ? Si nous redescendons pour dire 15 000 $, ou si certains ours demandent moins de 10 000 $, si nous redescendons à ces niveaux et que nous restons là et que nous entrons dans une longue phase d’accumulation, alors oui, avec le recul, 64 000 $ étaient définitivement le top. Si, d’un autre côté, j’ai l’impression que nous pourrions même avoir une autre accalmie sur le marché, mais tant que nous ne redescendons pas à des niveaux très bas [near $15,000], alors tout cela fait toujours partie du même cycle de marché. Nous sommes encore à plusieurs années de la prochaine réduction de moitié. Nous avons beaucoup de temps en ce qui me concerne, nous n’avons que du temps.

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/SvedOliver