Voici le secret pour acheter des offres Prime Day sans payer pour Prime – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

C’est peut-être difficile à croire, mais Amazon est grand Événement de vente Prime Day 2021 n’est plus qu’à quelques jours !

Nous avons tous été évidemment déçus l’année dernière lorsqu’Amazon a décidé de retarder sa grande vente annuelle Prime Day. Cela étant dit, nous avions évidemment tous des choses plus importantes en tête que de faire de bonnes affaires compte tenu de tout ce qui se passait à l’époque. La pandémie est toujours un énorme problème aux États-Unis et dans le monde, mais la situation est maintenant bien meilleure qu’elle ne l’était à la même époque l’année dernière dans de nombreuses régions du monde. C’est pourquoi Amazon a décidé de revenir à son calendrier habituel pour le Prime Day 2021, donc tout devrait avoir lieu les 21 et 22 juin.

C’est dans quelques jours, et il y a déjà des choses phénoménales les premières offres Prime Day que vous pouvez acheter dès maintenant!

Meilleure offre du jour Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ au lieu de 50 $ avec cette offre Prime Day folle et anticipée ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Tout le monde sait que Prime Day est le plus grand événement commercial de l’année d’Amazon chaque année. Croyez-le ou non, Prime Day 2021 sera encore plus important que les événements de vente Prime Day que nous avons vus dans le passé. Amazon a confirmé dans sa grande annonce que le détaillant prévoyait de proposer plus de 2 millions d’offres différentes dans le monde au cours de la période de 48 heures commençant à minuit le matin du 21 juin. Inutile de dire que cette vente va être absolument épique.

Le grand nombre d’offres n’est pas la seule chose qui distingue l’événement Prime Day d’Amazon des autres grands événements de vente chaque année. Après tout, le Black Friday et le Cyber ​​Monday regorgent d’offres encore plus nombreuses, car chaque détaillant du pays participe à ces grosses ventes. Non, ce qui distingue Prime Day, c’est que toutes les remises importantes qui font partie de cette grande vente ne sont disponibles que pour les abonnés Amazon Prime, et toute personne qui n’est pas membre Prime devra payer le prix fort.

Le service Prime populaire d’Amazon coûte 12,99 $ par mois ou 119,99 $ par an, et chaque membre Prime vous dira que cela vaut chaque centime. Il vous donne accès à une livraison express rapide et gratuite, à l’énorme bibliothèque Amazon Prime Video de films et de séries télévisées, Prime Music, Prime Reading, Prime Gaming, des offres exclusives sur Amazon et chez Whole Foods, et bien plus encore. Aussi bon soit-il, cependant, tout le monde ne veut pas cracher 120 $ à 156 $ chaque année. Si vous faites partie de cette catégorie et que vous n’avez jamais essayé Prime auparavant, nous allons vous dévoiler un petit secret…

Vous n’avez pas besoin de payer un centime pour participer à toute l’action pendant le Prime Day 2021, et vous pourrez également marquer toutes les premières offres Prime Day en cours en ce moment !

Des exemples de certaines des offres Prime Day les plus chaudes qui sont disponibles en ce moment incluent un Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix de 14,99 $ (c’est fou !), les 115 $ Pack de caméras Echo Show 5 et Blink Mini pour 54,99 $, un Écho Show 5 seul pour 44,99 $ au lieu de 80 $, Véritables écouteurs sans fil Echo Buds pour seulement 79,99 $ au lieu de 120 $ ou le Echo Buds avec recharge sans fil pour 99,99 $ au lieu de 140 $, 75 $ de rabais Lunettes intelligentes Echo Frames, les 83 $ Ensemble Fire TV Stick 4K Essentials pour seulement 55,97 $, et bien plus encore.

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (70 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tout nouveau Echo Dot (4e génération, version 2020) | Haut-parleur intelligent avec Alexa | Charbon de bois Prix catalogue : 49,99 $ Prix : Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : PDDOT2PK

Echo Show 5 (1ère génération, version 2019) — Écran intelligent avec Alexa – restez connecté avec la vidéo c… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 44,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Noir… Prix catalogue :119,99 $ Prix :79,99 $ Vous économisez :40,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Amazon propose un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime en ce moment, cela vous mènera à Prime Day et au-delà, vous permettant de magasiner toutes ces incroyables offres Prime Day sans payer un seul centime pour votre abonnement Prime. Ensuite, à la fin de votre essai gratuit, vous pouvez toujours annuler si vous le souhaitez. Une fois que vous aurez vu toutes ces offres spectaculaires ainsi que tous les autres avantages que vous obtenez avec Prime, nous doutons que vous souhaitiez mettre fin à votre abonnement.

Vous pouvez consulter toutes les premières offres Prime Day d’Amazon ici.

Pour faire court, il y a vraiment quatre liens différents que vous devez connaître pour tirer le meilleur parti de Prime Day 2021 :

Gardez-les tous à l’esprit au cours des prochains jours, mais ce dernier lien en particulier est le secret Prime Day qui vous permettra de magasiner toutes les offres incroyables d’Amazon sans avoir à débourser de l’argent pour un abonnement Prime.

Meilleure offre du jour Comment ces nouvelles mini-prises intelligentes sur Amazon ne coûtent-elles que 4,24 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 21,96 $ Prix : 16,97 $ Vous économisez : 4,99 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.