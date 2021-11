Voici le top 10 des films sur Netflix en ce moment

Avec le déluge d’émissions de télévision sur tous les services de streaming les plus populaires, je me suis retrouvé tellement submergé par l’avalanche de contenu que cela m’a poussé à bousculer mon régime pop-culture. Plus précisément, je regarde plus de films en ce moment que depuis longtemps. Parce qu’une fois que vous avez pris cet engagement de 90 à 120 minutes environ, c’est tout. Vous avez terminé. Contrairement à l’investissement en temps requis pour la plupart des émissions de télévision de nos jours, qui vous enchaînent à une douzaine d’épisodes ou plus qui sont essentiellement des films autonomes eux-mêmes, du moins en termes de durée. Peut-être êtes-vous comme moi et plus investi dans les films maintenant, pour une raison similaire. Si tel est le cas, la liste des 10 films Netflix les plus regardés aux États-Unis en ce moment contient au moins quelques recommandations solides sur ce qu’il faut vérifier ensuite.

Le top 10 des films les plus regardés sur Netflix en ce moment

Ruby O. Fee est représentée comme Korina dans « Army of Thieves ». Source de l’image : Stanislav Honzik/Netflix

Netflix sort certainement avec un bang sur le front du cinéma, alors que nous approchons de la fin du calendrier pour 2021. Plusieurs films très attendus sortiront bientôt du streamer, y compris Red Notice (qui devrait être le plus grand film que Netflix ait jamais fait) ainsi que Power of the Dog de la réalisatrice Jane Campion. Ce dernier a un potentiel d’Oscar écrit partout.

Pendant ce temps, la liste actuelle des 10 meilleurs films contient un mélange d’originaux Netflix (comme les deux mentionnés ci-dessus, qui sont des originaux du streamer) ainsi que du contenu tiers.

Soit dit en passant, ces titres font partie d’un autre mois chargé pour le streamer. Netflix, incroyablement, a apporté 76 nouveaux films et séries originaux sur la plate-forme pour novembre. Du côté des émissions de télévision, les nouvelles versions incluent des titres comme l’émission en direct Cowboy Bebop que les fans ont hâte de voir, ainsi que Narcos: Mexico saison 3.

Faites un voyage dans les recoins sombres de l’esprit avec HYPNOTIC, un thriller tendu mettant en vedette Kate Siegel dans le rôle d’une femme vulnérable qui devient la patiente d’un hypnothérapeute sinistre. Maintenant sur Netflix 😵‍💫 pic.twitter.com/4rBuW2MXgY – NetflixFilm (@NetflixFilm) 27 octobre 2021

Films les plus populaires sur Netflix

Sans plus tarder, voici un aperçu de la liste des 10 meilleurs films de Netflix US pour aujourd’hui, y compris des liens qui vous mèneront à la page de destination Netflix de chaque titre.

Plus ils tombent

21 rue du saut

Armée de voleurs

Répliques

gangster américain

Quand un étranger appelle

Hypnotique

roi Arthur

Armée des morts

Rappel total

Et voici un aperçu de notre couverture de certains de ces titres populaires. Ces liens vous amènent à notre couverture des films Netflix suivants : The Harder They Fall, Army of Thieves, Hypnotic et Army of the Dead. Bonne bouffe !