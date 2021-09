Voici l’équipe des Atlanta Hawks 2021/22

Après le haut niveau de la Atlanta Hawks La saison dernière, de grandes choses sont attendues en Géorgie et Amenez des jeunes il est prêt à continuer le combat. Passons en revue comment les Hawks se sont préparés à essayer de devenir de véritables prétendants au championnat sous leur meneur vedette.

Mouvements en libre agence

John Collins: 5 ans, 125 millions de dollars

Lou williams: 1 an, 5 millions

Gorgui Dieng: 1 an, 4 millions

Colline de Salomon: 1 an, minimum pour les vétérans

Skylar mays: Contrat à deux volets

Transferts

ils ont acquis Delon wright des Sacramento Kings dans un échange à trois équipes pour Kris Dunn, Bruno Fernando et le choix de deuxième ronde des Portland Trail Blazers 2023 (tous envoyés aux Celtics).

Prolongations de contrat

Amenez des jeunes: 5 ans, 172,5 millions.

Le chiffre peut monter à 207 060 000 $ si Young est un All-NBA en 2022. Il comprend l’option joueur de cinquième année et une augmentation de 15%. Commence en 2022/23. Clint Capela : 2 ans, 42 881 280 millions et peut augmenter de 4 millions en intéressement. Commence en 2023/24.

Autres opérations

ils ont retenu Nate Mcmillan comme entraîneur-chef permanent.

Onyeka Okongwu il a subi une opération à l’épaule et manquera le début de la saison. Joe Prunty, Jamelle McMillan et Nick Van Exel ont rejoint l’équipe d’entraîneurs et ont quitté Melvin Hunt et Marlon Garnett.

départs

Kris dunn

Bruno Fernando

Brandon Goodwin

Nathan chevalier

Tony Snell

Situation salariale

Il est resté au-dessus de la limite et n’a payé aucun impôt. Environ 133,1 millions investis dans les salaires. Ils ont encore 5,536 milliards disponibles. Vous pouvez demander des exceptions de salaire de 3 732 000 millions et 1 782 621 millions.