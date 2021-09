Voici l’équipe des Brooklyn Nets 2021/22

Filets de Brooklyn Il affronte la saison 2021/22 avec un seul objectif : remporter le ring. Ils ont hypothéqué leur avenir proche (ils n’ont pas de rondes de repêchage dans les cinq prochaines années) en échange d’avoir une équipe compétitive qui les mènera au premier titre de leur histoire. Et, pour cela, en plus du Big Three le plus puissant de l’histoire (Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden) ont bien déplacé le marché pour soutenir leur main-d’œuvre. Ce sont les chiffres :

Mouvements en libre agence

Moulins à galettes: 2 ans, 12 millions de dollars

Bruce brun: 1 an, 4,7 millions de dollars

Marcus Aldridge: 1 an, minimum pour les vétérans

Blake griffon: 1 an, minimum pour les vétérans

James Johnson: 1 an, minimum pour les vétérans

Paul Millsap: 1 an, minimum pour les vétérans

DeAndré ‘Bembry: 1 an, minimum pour les vétérans

Transferts

– Jevon charretier et les droits de Day’Ron Sharpe (29e draft) en échange de Landry honteux aux soleils

– Le choix de deuxième tour des Wizards ou des Grizzlies 2024 (selon ce qui est le plus favorable ; de Wizards), le droit d’échanger le choix de deuxième tour des Warriors 2025 contre le choix de deuxième tour 2025 des Wizards (des Wizards), et le projet de droits de Nikola Miloutinov (Spurs) dans un échange à cinq équipes pour Spencer Dinwiddie (signature et échange; à Wizards) créant un espace salarial de 11,4 millions de dollars.

– Sékou Doumbouya et Jahlil Okafor (coupé) des Pistons en échange de DeAndré Jordan, le choix de deuxième tour des Nets en 2022, soit le choix de deuxième tour des Wizards ou des Grizzlies en 2024 (selon ce qui est le plus favorable), soit les Warriors, soit les Wizards. Choix de deuxième tour 2025 (selon le plus favorable), choix de deuxième tour Nets 2027 et argent (5,78 millions de dollars).

Prolongations de contrat

Kevin Durant: 4 ans, 192 millions de dollars (début 2022/23)

départs

Chris Chiozza

Spencer Dinwiddie

Jeff Vert

Mike James

Alizé Johnson

Tyler Johnson

DeAndré Jordan

Timothe Luwawu-Cabarrot

reggie poiré

Landry honte

Situation salariale

L’équipe continue d’être au-dessus du plafond salarial de 172,3 millions de salaires (bien au-dessus du taux de luxe)