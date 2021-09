Voici l’équipe des Charlotte Hornets 2021/22

Charlotte frelons Il attend avec impatience la saison 2021/22 en NBA, avec l’objectif clair de pouvoir disputer les playoffs et avec une star dans la liste qui se démarque des autres : Boule LaMelo. Ensuite, nous analysons les mouvements qu’ils ont effectués lors du marché des transferts cette saison en minorité.

Agence gratuite

Kelly Oubre – 2 ans, 24 millions Ish Smith – 2 ans, 9,2 millions

Accords de marché

Les droits de repêchage de Kai Jones (choix n ° 19) des Knicks en échange du choix de première ronde des Hornets en 2022 (top 18 protégé). Mason Plumlee et les droits de draft de JT Thor (choix n°37) des Pistons en échange des droits de draft de Balsa Koprivica (choix n°57). Wesley Iwundu (via Pelicans), le choix de première ronde des Pelicans en 2022 (top 14 protégés), les droits de repêchage de Tyler Harvey (des Grizzlies) et de l’argent (2 millions de dollars; de Pelicans) dans un échange à trois équipes par Devonte ‘Graham (signature et commerce avec les pélicans).

Choix de repêchage

James Bouknight (11e repêchage) Kai Jones (19e repêchage) JT Thor (37e repêchage) Scottie Lewis (56e repêchage, contrat à 2 voies)

Prolongations de contrat

Terry Rozier – Quatre ans, 96 millions de dollars (commence la saison 2022/23)

départs

Bismack Biyombo Nate Darling Devonte ‘Graham Caleb Martin Malik Monk Grant Riller Brad Wanamaker Cody Zeller

Autres mouvements

James Borrego a renouvelé son contrat pour une saison Embauché Norm Richardson comme assistant technique

Objectifs

L’objectif clairement des Hornets, avec des joueurs comme Lonzo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, Kelly Oubre, PJ Washington, Mason Plumlee ou Miles Bridges n’est autre que de se qualifier pour les playoffs.