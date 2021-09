Voici l’équipe des Dallas Mavericks 2021/22

Après deux saisons d’élimination au premier tour des playoffs contre les Clippers de Los Angeles, Les francs-tireurs de Dallas Il affronte la saison 2021/22 en NBA avec la nécessité de faire un pas en avant. L’évolution constante d’un Luka doncic Le fait qu’il ait déjà prolongé son contrat avec la franchise texane rend la demande maximale et, bien qu’aucune autre star ne soit arrivée sur la liste, l’équipe devrait travailler avec le nouvel entraîneur Jason Kidd aux commandes et faire un pas en avant avec respect. aux dernières années.

Ils continuent dans l’équipe

Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr., Boban Marjanovic, Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Willie Cauley-Stein, Trey Burke, Tyrell Terry et Josh Green

Acquisitions

Reggie Bullock (New York), Sterling Brown (Houston), Frank Ntilikina (New York), Moses Brown (Oklahoma City), Feron Hunt (SMU), Carlik Jones (Louisville), Eugene Omoruyi (Oregon) et JaQuori McLaughlin (UC Santa Barbara)

départs

Josh Richardson (Boston), JJ Redick, Nicolo Melli (Olimpia Milano), Nate Hinton (Indiana) et Tyler Bey.

Forces

La principale force est qu’ils ont une star générationnelle comme Luka Doncic qui pour la deuxième saison consécutive est l’un des favoris pour remporter le MVP de la saison régulière en NBA. L’ancien joueur du Real Madrid slovène ne cesse d’évoluer dans son jeu (l’an dernier il s’est beaucoup amélioré dans le triple) et on s’attend à ce qu’il continue de le faire dans les prochaines saisons A 22 ans, il a déjà montré qu’il est prêt à mener les siens également en playoffs. Laissant Doncic de côté, nous devons souligner la grande performance offensive des Mavs en général, étant l’une des équipes les plus puissantes du moment.

Faiblesses

L’alchimie entre Doncic et Porzingis n’est pas la meilleure. Cependant, le pire, c’est que le Letton charge un pâturage et ne se comporte pas comme une star. Il doit surmonter ses problèmes physiques et améliorer ses performances défensives. Jusqu’à présent, c’est plus un problème qu’une aide. Cela nous amène au gros problème de l’équipe cette année : la défense. Ils doivent s’améliorer pour essayer d’aller plus loin en playoffs.