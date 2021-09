Voici l’équipe des Milwaukee Bucks lors de la saison 2021/22

in

dollars de Milwaukee a remporté la NBA 2021/22 parce qu’ils ont fait un pas agressif sur le marché en acquérant Jrue Holiday, qui a rejoint Khris Middleton et deux fois MVP Giannis Antetokounmpo ils ont réussi à donner le second anneau de leur histoire à ceux du Wisconsin. Maintenant, ils reviennent avec des ajouts qui aident sûrement en attaque et une perte en défense (PJ Tucker) qui pourrait le blesser.

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, Pat Connaughton, Donte DiVincenzo, Bobby Portis, Thanasis Antetokounmpo et Jordan Nwora.

Incorporations

George Hill (Philadelphie), Grayson Allen (Memphis), Rodney Hood (Toronto), Semi Ojeleye (Boston), Tremont Waters (Boston), Georgios Kalaitzakis (Nevezis), Javin DeLaurier (Niagara River Lions), Sandro Mamukelashvili (Seton Hall) et Justin Robinson (Oklahoma City).

départs

PJ Tucker (Miami), Bryn Forbes (San Antonio), Sam Merrill (Memphis), Mamadi Diakite (Oklahoma City), Jeff Teague, Justin Jackson, Elijah Bryant et Axel Toupane.

Journée chargée hier pour ces médaillés d’or. – pic.twitter.com/wqfZxSyuMD – Milwaukee Bucks (@Bucks) 28 septembre 2021

Avoir Giannis Antetokounmpo sur la liste est la plus grande force des Bucks, couplée à une série de joueurs qui savent déjà ce que c’est que de gagner et qui n’échoueront pas aux moments clés de la saison. On verra s’ils parviennent à défendre leur championnat.

Parmi les problèmes que l’équipe de Budenholzer peut rencontrer, nous pouvons voir un banc court, des problèmes de défense du périmètre et la nécessité d’améliorer les transitions offensives et défensives.

Au-delà de cela, et avec la permission des Brooklyn Nets, qui, par accumulation d’étoiles, sont clairement les favoris de l’Est, il ne fait aucun doute que les Bucks sont plus que prêts à se battre à nouveau et à se battre pour un autre ring.