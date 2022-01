Voici les 10 films les plus attendus de 2022, selon IMDb

Malgré toutes les perturbations, 2021 a livré des dizaines de nouveaux films stellaires, grands et petits. Les bandes dessinées et les films d’action ont de nouveau dominé le box-office, avec Spider-Man: No Way Home dépassant le milliard de dollars en moins de deux semaines. Les suites ont rempli les charts, mais plusieurs nouvelles propriétés ont également fait leur marque, telles que Dune, Free Guy et Disney’s Encanto. Mais maintenant que 2021 est terminé, il est temps de se tourner vers l’année prochaine. Et IMDb a récemment partagé sa liste des films les plus attendus de 2022.

Les 10 films les plus attendus d’IMDb en 2022

Le Batman

Pousser un cri

Thor : Amour et Tonnerre

Top Gun : Maverick

Tueurs de la Lune Fleur

Jurassic World : Dominion

Docteur Strange dans le multivers de la folie

Mission : Impossible 7

Inexploré

Le flash

Il n’est pas surprenant de voir un film de super-héros en tête de liste, mais le film en question est un peu un choc. Les visiteurs d’IMDb sont apparemment plus intéressés par The Batman de DC que par n’importe quel film Marvel en 2022. Comme nous l’avons vu dans les bandes-annonces, The Batman est un autre redémarrage, avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Vous pouvez regarder la dernière bande-annonce de la production de Warner Bros. ci-dessous :

Les autres films de bandes dessinées de la liste incluent Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et The Flash. Huit des dix films sont soit des suites, soit des redémarrages, tandis qu’un est basé sur un jeu vidéo (Uncharted). L’autre est Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (basé sur le livre du même nom). Les franchises ne vont clairement nulle part de si tôt.

L’omission la plus surprenante de la liste est peut-être Black Panther: Wakanda Forever, qui devrait sortir en salles le 11 novembre 2022. En fait, c’était le film le plus attendu de 2022 selon Fandango. La liste de Fandango comprenait également Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), Avatar 2 et Aquaman and the Lost Kingdom. Plus de suites et de films de bandes dessinées.

IMDb dit qu’il détermine la liste sur la base « des pages vues réelles des plus de 200 millions de visiteurs mensuels sur IMDb ». En d’autres termes, plus les gens visitent les pages de ces films, plus ils sont élevés dans le classement. Ce n’est certainement pas la pire façon d’évaluer l’anticipation.

« Avec autant de grands films et séries à venir en 2022, les fans peuvent compter sur IMDb pour les aider à découvrir et à décider quoi regarder », a déclaré Nikki Santoro, COO d’IMDb dans un communiqué. « Les chauves-souris (The Batman), les dragons (House of the Dragon) et les lévriers de Richmond (Ted Lasso) ont un bastion sur les fans d’IMDb qui attendent avec impatience de nouveaux épisodes de leurs franchises préférées. »