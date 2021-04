Voici les 10 meilleures émissions de télévision Peacock

NBCUniversal a tout fait en lançant son service de streaming Peacock à la mi-2020. Il a notamment obtenu les droits de diffusion américains exclusifs sur un certain nombre de séries télévisées populaires. En conséquence, il y a beaucoup de bonnes émissions de télévision Peacock à diffuser et à regarder de manière excessive sur le service. Nous avons décidé de réduire le nombre à nos 10 meilleurs spectacles Peacock.

Comme vous pouvez le voir, il existe un excellent mélange d’émissions, des mystères de la télévision classique aux sitcoms et aux drames plus récents. Nous avons limité notre liste aux meilleures émissions de télévision Peacock scénarisées. Nous n’avons inclus aucune émission de télé-réalité, d’actualité, de sport ou de débat sur le service. Nous n’avons pas non plus inclus la programmation récemment ajoutée par l’organisation de lutte professionnelle de la WWE. Étant donné que Peacock inclut un niveau d’abonnement gratuit (avec publicités), nous noterons sur chaque liste de diffusion s’ils sont disponibles gratuitement et lesquels sont disponibles avec un abonnement payant Peacock Premium (4,99 $ par mois avec publicités, 9,9 $ par mois sans publicité ).

Cela dit, voici quelques-uns des meilleurs spectacles de Peacock. Vous pouvez vous inscrire au service via le lien ci-dessous:

Note de l’éditeur: Cette liste sera mise à jour à mesure que d’autres émissions de télévision Peacock seront ajoutées au service.

The Office (États-Unis)

Deux premières saisons gratuites – Saisons 3-9 sur Peacock Premium

La version britannique d’Office est peut-être venue en premier, mais cette sitcom sur le lieu de travail est vraiment devenue un phénomène mondial lorsque la version américaine a été lancée. Dunder Mifflin Paper Company est devenue l’une des entreprises fictives les plus célèbres de l’histoire, alors que nous nous sommes penchés sur ses employés sur son site principal de Scranton, en Pennsylvanie. L’émission utilise l’idée d’une équipe de documentaires qui est censée travailler sur un film mettant en vedette ces employés, car ils parlent souvent directement à la caméra.

Les neuf saisons de The Office ont montré les hauts et les bas des gens et de l’entreprise, souvent dans des situations hilarantes. Nous avons vu l’évolution du directeur de succursale Michael Scott, joué par Steve Carell, d’un patron odieux et parfois offensif à une figure d’autorité vraiment aimante. Nous avons vu la romance s’épanouir entre la réceptionniste Pam Beesly (Jenna Fischer) et le vendeur de papier Jim Halpert (John Krasinski). Nous avons également vu tous les autres joueurs de soutien de l’émission dans leur élément, de l’assistant au directeur régional Dwight Schrute (Rainn Wilson) et ses nombreuses, nombreuses excentricités, à la comptable étouffante Angela Martin (Angela Kinsey), à l’adorable et quelque peu socialement inepte Kevin Malone (Brian Baumgartner), En effet, il y a tellement de personnages réguliers et récurrents dans cette série qui sont mémorables que nous ne pouvions pas tous les énumérer ici. Regardez simplement l’émission et vérifiez-la par vous-même. C’est certainement l’une des meilleures émissions de télévision Peacock.

Les membres Peacock Premium peuvent également regarder la troisième saison d’Office avec des scènes prolongées (épisodes Superfan).

Parcs et loisirs

Deux premières saisons gratuites – Seasons 3-7 sur Peacock Premium

Initialement développé en tant que spin-off pour The Office, Parks and Recreation, il a fini par être son propre spectacle, sans lien direct avec la série précédente. Les deux émissions sont des comédies sur le lieu de travail et utilisent toutes deux l’idée d’une équipe de documentaires qui filme constamment les personnages. Cependant, les parcs et loisirs sont un peu plus clairs.

Contrairement aux bureaux austères de Dunder Mifflin, les bureaux du département des parcs et des loisirs de Pawnee, dans l’Indiana, se sentent plus chaleureux et accueillants. Les personnages sont également plus accessibles, dirigés par la directrice adjointe Leslie Knope (Amy Poehler). Bien que vous puissiez rire des personnages de The Office, vous ne voudrez peut-être pas les rencontrer dans la vraie vie. En revanche, vous voudriez certainement être ami avec de nombreux personnages de Parks and Recreation.

Battlestar Galactica (2004)

Toutes les saisons disponibles gratuitement sur Peacock

Presque personne ne pensait que redémarrer une série de science-fiction d’une saison des années 1970 et une arnaque flagrante de Star Wars serait une bonne idée. Ronald D. Moore, qui avait précédemment écrit pour Star Trek: The Next Generation, pensait autrement. Sa réinvention de cette série est clairement basée sur un monde post-11 septembre, où la race humaine est presque totalement anéantie par les Cylons, une race robotique que les humains ont créée eux-mêmes. Les derniers humains restants tentent de s’échapper dans une flotte de navires en lambeaux, mais les Cylons sont à leur poursuite. Pire encore, il y a des Cylons qui ont l’air humains et qui se cachent dans la flotte.

Le spectacle est parfois sombre et sombre, mais il montre également la dépendance de la race humaine. Cela montre également que les méchants comme les Cylons ont également des nuances de gris. Oh, et il a certaines des meilleures batailles spatiales de science-fiction jamais montrées sur le film, point final. C’est l’un des meilleurs spectacles de Peacock, et certainement l’un des morceaux de science-fiction les plus créatifs qui soient. Vous pouvez également regarder la mini-série originale qui a servi de base au redémarrage et un film autonome, The Plan.

Loi et ordre: SUV

Deux premières saisons gratuites – Saisons 3-22 sur Peacock Premium

Il y a des tonnes d’émissions de télévision procédurales à regarder, mais c’est peut-être la meilleure du groupe. C’est certainement la plus longue course avec 22 saisons et plus. Ce spin-off de la loi originale et de l’ordre se concentre sur la résolution des crimes sexuels, et bon nombre de ces émissions ont été arrachées à des événements d’actualité à l’époque où elles ont été diffusées pour la première fois. Cela peut être difficile à regarder parfois, mais heureusement, les officiers et les AD de l’Unité spéciale des victimes sont intéressants à regarder, menés comme toujours par les performances de Mariska Hargitay en tant qu’officier Olivia Benson.

Yellowstone

Premier épisode gratuit – tous les autres épisodes sur Peacock Premium

Crédit: Paramount Network

Kevin Costner a pris une décision audacieuse en décidant de devenir l’acteur principal d’une série télévisée après une carrière de plusieurs décennies en tant que l’une des plus grandes stars de cinéma. Il a frappé un coup de circuit avec ce mélodrame se déroulant dans la nature sauvage du Wyoming. Il incarne John Dutton, le chef d’un immense élevage de bétail constamment attaqué par des politiciens, des promoteurs fonciers et d’autres. Les membres de sa famille sont aussi parfois en désaccord avec lui et les uns avec les autres. C’est un feuilleton amusant pour adultes, avec de superbes paysages. Ce n’est certainement pas non plus pour les enfants. C’est aussi l’une des meilleures émissions de télévision Peacock.

Columbo

Toutes les saisons disponibles gratuitement sur Peacock

Les années 1970 étaient un véritable terrain vague en termes de dramatiques télévisuelles de qualité. Il y avait des tonnes d’émissions de flics, de séries médicales et de très mauvaises émissions de science-fiction. L’une des rares séries télévisées qui soit encore très divertissante à regarder aujourd’hui est Columbo. Cela est en grande partie dû à la performance de Peter Falk en tant que personnage principal. C’est un détective du département de police de Los Angeles, qui doit souvent résoudre des meurtres liés aux riches et aux célèbres. Ce spectacle est également remarquable pour sa formule de nous montrer le tueur, et comment il ou elle a commis le crime, avant que Columbo n’apparaisse. C’est très amusant de regarder le détective apparemment maladroit et socialement arriéré interroger les suspects avec sa marque de fabrique «Oh, encore une chose. . . » ligne. Comme il s’avère toujours, Columbo est en fait très intelligent et intuitif, et obtient toujours son meurtrier. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs spectacles de Peacock.

Peacock a non seulement les anciens épisodes de Columbo des années 1970 à diffuser, mais aussi les saisons les plus récentes de la fin des années 1980 à 2003. Vous pouvez également regarder le film original de 1968, Prescription Murder, qui a servi de pilote pour la série.

L’abbaye du centre ville

Toutes les saisons disponibles gratuitement sur Peacock

Downton Abbey est, comme Yellowstone, un mélodrame sur une famille très riche qui vit dans une grande et grande maison du pays. Cependant, Downton Abbey se déroule au début du XXe siècle au Royaume-Uni, alors que nous voyons le système de classes du pays battre son plein. Alors que la famille «à l’étage» vit dans des vêtements élégants et fait face à de nombreux problèmes différents, le personnel «en bas» a aussi sa propre vie et ses propres problèmes. C’est un peu idolâtré, mais c’est aussi amusant à regarder et l’une des meilleures émissions de télévision Peacock.

M. Mercedes

Deux premières saisons gratuites – Seasons 3 sur Peacock Premium

Basée sur une série de romans de Stephen King, cette série sombre et mystérieuse est centrée sur un policier à la retraite qui est hanté par un incident plus tôt dans sa carrière. Une personne conduisant une Mercedes est entrée dans une foule et a tué 16 personnes. Le flic se retrouve alors face à un autre tueur fou, qui prétend être celui qui a conduit cette voiture. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne Audience exclusive de DirecTV, ce qui signifie que presque personne ne l’a regardée à l’origine. Heureusement, vous pouvez regarder ce thriller mystérieux dans son intégralité comme l’un des meilleurs spectacles de Peacock.

Brooklyn neuf neuf

Toutes les saisons sur Peacock Premium

Il y a certainement eu des sitcoms centrés sur la police dans le passé. Cependant, aucun d’entre eux n’est aussi drôle que ce long spectacle. Bien que nous ayons un ensemble talentueux ici, Andy Samberg fait un excellent travail en tant que chef de file nominal de la série, un grand détective qui a également un sens de l’humour sain. Cela le met parfois en conflit avec son commandant, joué par André Braugher. Vous pouvez regarder les sept saisons maintenant, et la huitième et dernière saison sera diffusée chaque semaine sur Peacock après la diffusion de ses épisodes sur NBC.

Sauvé par la cloche (2020)

Trois premiers épisodes gratuits – 7 épisodes restants sur Peacock Premium

Peacock a jusqu’à présent un petit nombre de séries exclusives (beaucoup d’entre elles sont des importations du Royaume-Uni, d’Australie et du Canada). Cependant, la meilleure série originale à ce jour peut être, croyez-le ou non, ce redémarrage de la sitcom classique faite pour les enfants. Oui, le spectacle se déroule toujours au lycée fictif de Bayside, mais la série est beaucoup plus adulte que son prédécesseur. Il traite de nombreux problèmes réels et actuels des adolescents, parmi lesquels la qualité de l’éducation qu’ils reçoivent. C’est aussi amusant de voir la récolte actuelle d’étudiants interagir avec de nombreux membres de la distribution originale de la série.

Merci d’avoir consulté notre liste. Ce ne sont là que quelques-unes des meilleures émissions de télévision Peacock, et nous en ajouterons d’autres à cette liste au cours des prochains mois.