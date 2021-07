Voici les 10 meilleures offres de la MediaMarkt Web Week | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Semaine Web MediaMarkt laisse des offres très intéressantes pour toutes les personnes à la recherche de bonnes affaires et moins chères que les produits normaux. Et qui n’aime pas économiser ?

L’été peut aussi être une période pour économiser, surtout si vous cherchez un ordinateur portable ou un téléphone portable, nous sommes à ce moment précis entre les lancements des grandes marques et certains de leurs produits sont moins chers.

Si vous voulez économiser de l’argent sur les produits technologiques, Cette sélection vous permettra d’accéder à toutes sortes d’offres et de réductions donc vous n’avez pas à dépenser autant.

N’oubliez pas que la grande majorité des produits en vente sur MediaMarkt incluent des frais de livraison gratuits, mais vous pouvez également choisir l’option de collecte gratuite dans l’un de leurs magasins si cela vous convient mieux.

iPhone 12 pour 749 €

iPhone 12 64Go en rouge pour 749€

Qui ne veut pas d’un mobile pas cher ? Et quoi de mieux qu’un mobile haut de gamme moins cher ? Eh bien en ce moment dans MediaMarkt, pour un temps limité, vous pouvez obtenir un iPhone 12 de 64 Go à petit prix.

Avec 160 euros de remise Déjà appliqué, cet iPhone 12 passe de 909 euros à seulement 749 euros avec les frais de port offerts.

Seule la version rouge est remise à ce prix, qui a d’ailleurs été suivi par Amazon mettant le même modèle, avec la même contenance et la même couleur, également à 749 euros.

POCO F3 5G pour 349 €

POCO F3 5G 256 Go pour 349 €

Ce nouveau PETIT F3 5G C’est l’un des derniers mobiles lancés par POCO et comme vous pouvez le voir d’après notre analyse, c’est l’un de ces mobiles ronds et bon marché pour tout ce qu’il propose.

Et c’est que vous ne pouvez pas demander beaucoup plus étant donné qu’il s’agit d’un mobile avec un grand écran AMOLED de 6,67 pouces à 120Hz, Processeur Snapdragon 870 5G, 6 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ta caméra 48 mégapixels et un appareil photo selfie de 20 mégapixels donne de très bons résultats et il a d’autres détails tels qu’une batterie de 4 520 mAh à charge rapide, 5G, WiFi 6 ou NFC qui en valent la peine.

Le tout sur un mobile pour seulement 349 euros, un prix rond pour cette version supérieure, puisqu’il en existe une autre avec moins de capacité.

Xiaomi Redmi Note 10 5G pour 179 €

Xiaomi Redmi Note 10 5G 64 Go pour 179 €

Xiaomi Redmi Note 10 5G est l’un des téléphones Xiaomi les moins chers et avec la 5G que vous allez obtenir dès maintenant. Ce mobile a une excellente autonomie et un rapport qualité/prix que peu de mobiles peuvent atteindre à l’heure actuelle.

Il a un écran de 6,5 pouces, Processeur MediaTek Dimensity 700 compatible avec les réseaux 5G, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD.

La chambre principale est 48 mégapixels et celui des selfies est de 8 mégapixels. Le tout avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 18 W.

Son prix a chuté à 179 euros dans MediaMarkt. C’est vrai, à moins de 200 euros et avec la 5G.

Chez ComputerHoy.com, nous l’avons testé de manière approfondie et vous pouvez lire nos conclusions dans cette revue.

Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition pour 369 €

Édition limitée Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition pour 369 €

Si vous voulez obtenir l’une des consoles du moment dans une édition très spéciale, à tel point qu’il s’agit d’une édition limitée, en ce moment dans MediaMarkt, ils ont ceci Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition pour 369 euros.

La console est la même que les autres éditions, avec un écran de 6 pouces, un dock pour la connecter à votre télévision et une paire de Joy-Con pour jouer à une ou deux personnes.

La particularité réside dans le design, dans différentes nuances de gris, d’or et avec des illustrations et des symboles de Monster Hunter Rise.

Xiaomi Mi Extender Pro pour 7,99 €

Ce répéteur vous permet d’étendre votre signal WiFi domestique et a une capacité allant jusqu’à 300 Mo par seconde. Il dispose d’une prise de courant et se configure très facilement depuis l’application Xiaomi Mi Home.

L’un des produits les moins chers, mais peut-être celui que vous utiliserez le plus dans votre maison et qui est en vente actuellement sur MediaMarkt est celui-ci. Répéteur Xiaomi Mi WiFi Pro.

C’est un répéteur WiFi capable d’atteindre une vitesse de 300 Mbps et qui vous donnera plus de couverture et de vitesse à votre réseau sans fil. Il n’est compatible qu’avec les réseaux 2,4 GHz, mais suffisant pour que sur votre mobile vous ne soyez pas à court de WiFi dans une pièce éloignée.

Si le prix est dérisoire, il ne vous coûtera que 7,99 euros.

Samsung Galaxy Tab A7 pour 195 €

Samsung Galaxy Tab A7 32Go pour 195€

Pendant l’été, il est normal de consommer plus que jamais des séries, des films et toutes sortes de contenus multimédias, comme des livres. Si vous voulez un appareil qui fait tout pour vous emmener en vacances, alors cette tablette vous intéresse Samsung Galaxy Tab A7.

Il possède un écran de 10,4 pouces, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, bien que vous puissiez l’étendre avec une carte microSD.

C’est une tablette parfaite à utiliser avec les réseaux sociaux, surfer sur Internet ou pour installer vos applications de streaming préférées telles que Netflix, Prime Video, Disney + et bien d’autres.

Dans MediaMarkt, c’est déjà 195 euros avec la livraison gratuite, à la fois en argent et en noir.

Vous ne pouvez pas manquer l’analyse complète du Samsung Galaxy Tab A7 que nous avons publiée dans ComputerHoy.com, parfait pour connaître tous ses détails.

Youin You-Go XL pour 379 €

Trottinette électrique Youin You-Go XL à 379 €

Il est impossible de ne pas les voir dans aucune ville. Toute l’Espagne a été remplie de ces scooters électriques. Et c’est normal, ils sont électriques, ils consomment peu, ils permettent de se déplacer avec agilité et rapidité sur des kilomètres de distance et ce sont aussi des produits bon marché.

Ce scooter électrique Youin You-Go XL C’est un modèle doté d’un moteur de 350W et capable d’atteindre une vitesse allant jusqu’à 25 km/h. Mais le meilleur, c’est que sa batterie et son moteur lui permettent d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 50 kilomètres.

Accepte des poids jusqu’à 100 kg. et a des roues pneumatiques avec frein à disque avant.

Il est passé de 499 euros à seulement 379 euros chez MediaMarkt.

Hisense 50A7100F pour 349 €

Hisense 50A7100F Smart TV 50″ 4K pour 349 €

Si vous cherchiez une bonne affaire pour changer votre ancien téléviseur pour un plus moderne et profiter de l’arrivée des Jeux Olympiques pour les voir en 4K, c’est votre chance.

Ce téléviseur intelligent Hisense 50A7100F de 50 pouces Il est compatible 4K, HDR10, dispose d’un mode spécial pour les jeux vidéo, dispose du Bluetooth et d’une connexion WiFi pour se connecter à vos applications de streaming préférées.

Vous pouvez l’obtenir chez MediaMarkt pour 349 euros avec la livraison gratuite, ou le retirer dans l’un de leurs magasins.

Asus D515DA pour 359 €

Ordinateur portable Asus D515DA pour 359 €

Si cet été est l’été où vous devez enfin mettre à niveau votre ordinateur portable, cela pourrait vous intéresser Asus D515DA qui est en vente chez MediaMarkt.

Cet ordinateur portable possède un écran de 15,6 pouces avec une résolution HD, plus un processeur AMD Ryzen 3, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD. La mauvaise chose est qu’il n’a pas installé Windows, mais ce n’est pas un problème car le télécharger est gratuit et si vous suivez ces instructions, vous pourrez l’installer en rien.

Il est déjà réduit à 359 euros chez MediaMarkt, avec la possibilité de livraison gratuite ou de retrait gratuit dans l’un de ses centres.

Écran large Samsung 34″ à 399 €

Ce moniteur est incurvé et panoramique. Avec une taille de 34 pouces, il est tout à fait idéal pour travailler à domicile ou au bureau, ce qui facilite grandement la visualisation des données.

Il est temps de donner de l’amour à vos yeux si vous travaillez à domicile depuis longtemps ou à cause de la pandémie, le télétravail est venu dans votre vie pour rester.

Ce moniteur au nom imprononçable Samsung LC34H892WGUXFR C’est un bon investissement pour ceux qui recherchent plus d’espace de bureau et ainsi travailler plus concentré et surtout, être plus productif.

Il a une taille de 34 pouces, il est panoramique et également légèrement incurvé pour en faciliter l’utilisation. Il a un taux de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse de 4 ms, il est donc parfait pour le travail et les loisirs. La résolution est de 2K, c’est-à-dire 3440 x 1440 pixels.

Le prix dans MediaMarkt est passé de 499 euros à 399 euros, une bonne réduction pour ce moniteur.

