Voici les 10 meilleurs jeunes talents de la NBA

Avec le début de la saison dans le NBA, l’un des facteurs qui s’est répété plusieurs fois et qui est une vérité comme un temple est que nous sommes confrontés à l’un des parcours les plus talentueux de l’histoire récente de la meilleure ligue de basket-ball de la planète.

Il y a beaucoup d’excellents joueurs qui représentent l’avenir de nombreuses franchises de la NBA, et d’un niveau exalté qu’il est très difficile de cataloguer et de placer dans un classement. Cependant, les collègues de Bleacher Report ont accepté de localiser les meilleurs joueurs de moins de 24 ans et nous vous en présentons la liste ici.

Le classement (top-12)

1er Luka Doncic

2e Jayson Tatum

3ème Trae Jeune

4ème Ja Morant

5ème Sion Williamson

6ème De’Aaron Renard

7e bal LaMelo

8e DeAndré Ayton

9e Michael Porter Jr.

10e Shai Gilgeous-Alexandre

11e Anthony Edwards

12e Tyrese Haliburton

Surtout, les principales controverses parmi les fans sont venues de la position de Amenez des jeunes, qui pour beaucoup devrait se hisser à la deuxième place du classement ci-dessus Jayson tatum. Aussi avec Shai Gilgeous-Alexandre, le talentueux gardien de tir d’Oklahoma City Thunder qui aurait pu gagner quelques places sur la liste.

Quoi qu’il en soit, ce qui est clair, c’est qu’on parle d’une année avec beaucoup de jeunes talents en NBA. Et qu’on n’a pas encore vu les performances que Cade Cunningham et le reste des meilleurs choix de ce dernier NBA Draft 2021 peuvent offrir.

L’avenir de Dallas Mavericks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder et Minnesota Timberwolves c’est entre les mains de ces joueurs. Mais aussi son présent.