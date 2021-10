Voici les 10 parcs nationaux américains les plus sous-estimés et les moins visités

McBride Inlet dans le parc national de Glacier Bay en Alaska, que ParkSleepFly a classé comme le parc national le plus sous-estimé d’Amérique.

Andrew Paon | Pierre | .

Depuis que Covid-19 a fait pour la première fois de la distanciation sociale, les Américains cherchant à échapper à l’ennui du confinement et à l’isolement du travail à domicile ont recherché des espaces ouverts dans les 63 parcs nationaux du pays – et des centaines de monuments nationaux, de réserves et d’autres endroits protégés par le gouvernement fédéral – en masses historiques.

Des destinations populaires telles que le monument national de Muir Woods près de San Francisco et le parc national d’Acadia sur la côte du Maine sont ironiquement devenues si encombrées que le National Park Service a dû introduire des réservations à l’avance pour certaines zones et attractions.

L’Acadie, par exemple, a attiré 71,38 % de visiteurs de plus depuis le début de l’année en août que l’année dernière, accueillant quelque 802 926 visiteurs de parc au cours de ce seul mois. En réponse, le Park Service a institué un système de réservation pour les automobilistes souhaitant monter Cadillac Mountain, sans doute la principale attraction du parc.

Plus de Personal Finance :

Les parcs nationaux sont en plein essor. Cela peut gâcher votre prochain voyage

De nouvelles applications aident les voyageurs avec des budgets, des voyages de groupe et plus encore

Le besoin d’une assurance voyage remodèle le paysage du voyage

La croissance annuelle du nombre de visiteurs n’est pas simplement attribuable aux voyages déprimés l’année dernière. Le parc national de Grand Teton dans le Wyoming, par exemple, comptait environ 752 114 visiteurs récréatifs en juin, selon le service des parcs. Bien qu’il s’agisse d’un bond de 61 % par rapport à juin 2020, il s’agissait également d’une augmentation de 20 % par rapport à juin 2019 – et représente un sommet historique pour ce mois.

Des foules plus importantes et un accès restreint ont rongé l’attrait grand ouvert qui attire les visiteurs dans les parcs en premier lieu. Pourtant, même si vous pouvez avoir plus de compagnie que vous ne le souhaiteriez si vous visitez Yosemite ou le Grand Canyon, il existe plusieurs parcs nationaux fantastiques qui restent sous-visités.

Pour quels parcs emporter ? Le site Web de voyage ParkSleepFly a compilé des listes de ce qu’il a appelé les parcs nationaux américains les plus « sous-estimés » et « surestimés », c’est-à-dire les parcs qui, respectivement, obtiennent des critiques élevées des visiteurs mais attirent moins de monde ou – au contraire – attirent un grand nombre mais obtiennent des notes inférieures .

10 parcs nationaux américains les plus sous-estimés

(Classement / Parc / Nombre de visiteurs / % d’excellents avis)

1. Baie des Glaciers, Alaska: 5 748 ; 92,9%

2. Fjords de Kenai, Alaska: 15 882 ; 89,9%

3. Lac du cratère, Oregon: 670 500 ; 87,1%

4. Redwood, Californie: 265 177 ; 86,2%

5. Badlands, Dakota du Sud: 916 932 ; 86,1%

6. Séquoia, Californie: 796 086; 83,6%

7. Dry Tortugas, Floride: 48 543 ; 82,9% (égalité)

7. Haleakala, Hawaï: 19 147 ; 82,9% (égalité)

9. White Sands, Nouveau-Mexique: 15 383 ; 82,3%

10. Cavernes de Carlsbad, Nouveau-Mexique: 183 835 ; 81,5%

Source : ParkSleepFly

Le site l’a fait en analysant et en comparant les données des avis des visiteurs de Tripadvisor avec les chiffres de fréquentation officiels de 2020 pour les parcs comptant à la fois moins et plus d’un million de visiteurs par an.

Martin Jones, PDG de ParkSleepFly, a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les visiteurs affluent vers les nombreux parcs nationaux à couper le souffle aux États-Unis

« Cependant, il y a quelque chose de particulièrement beau dans les parcs nationaux » sous-estimés « », a-t-il ajouté. « La sérénité des lieux intacts offre une expérience unique et l’opportunité d’apprécier vraiment les vues époustouflantes, loin de l’agitation. »

Le parc national n ° 1 sous-estimé – ou sous-visité, compte tenu d’un taux de satisfaction élevé – sur la liste ParkSleepFly est Glacier Bay. Le parc, dans le sud-est de l’Alaska, n’a accueilli que 5 748 visiteurs l’année dernière, bien que 92,9 % de ses avis sur Tripadvisor soient « excellents ». Son éloignement relatif par rapport aux 48 États inférieurs peut être à blâmer.

Certains des autres parcs dits sous-estimés se trouvent également dans des endroits isolés ou à un trajet en avion des États-Unis continentaux. Il s’agit notamment des fjords de Kenai, également en Alaska, et, à égalité au n ° 7, Dry Tortugas – une chaîne d’îles éloignées à l’ouest de Key West, en Floride – et Haleakala, sur l’île hawaïenne de Maui.

En ce qui concerne les parcs nationaux surestimés, qui méritent essentiellement un « meh » de la part des critiques de Tripadvisor, la première place est allée à Indiana Dunes dans l’Indiana. Bien qu’il ait attiré près de 2,3 millions de visiteurs en 2020, à peine 51% des avis Tripadvisor du parc étaient excellents.

Pour compléter les cinq derniers, il y avait Cuyahoga Valley, dans l’est de l’Ohio; Sources chaudes, dans l’Arkansas ; Yosemite, en Californie centrale ; et Zion dans l’Utah – tous incroyablement populaires en termes de nombre de visiteurs.