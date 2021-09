Voici les 10 sites les plus “instagrammés” d’Alicante cet été

Nouvelles connexes

Instagram est le réseau social le plus populaire dans le domaine de la photographie, et compte actuellement plus de un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde. Ces plateformes aident à être plus connectés et à partager des souvenirs, mais au fil du temps, elles sont également devenues un outil pour rendre le contenu viral ; et par conséquent, découvrir de nouveaux endroits pour voyager.

Callosa d’Ensarrià, Javea, Calp ou Alicante sont quelques-unes des communes où se trouvent les lieux les plus « instagrammés » cet été à Alicante. Voulez-vous savoir quels ont été les dix endroits les plus photographiés ?

10e. Fontaines d’Algar

Les Fontaines d’Algar, avec 5.3K mentions sur Instagram, est l’un des 10 sites les plus instagrammés cet été à Alicante. Il s’agit d’un espace naturel avec un parcours de 1,5 kilomètre qui traverse le lit de la rivière Algar, et qui appartient à la municipalité de Callosa d’Ensarrià. Tout au long de l’affluent entier sont formés cascades et piscines naturelles qui, accompagnés de la végétation typiquement méditerranéenne, offrent un panoramique spectaculaire.

9ème. Grotte sculptée

Avec 8,2K mentions sur Instagram, il y a la Cova Tallada, une grotte impressionnante creusée au pied des falaises à l’intérieur du Cap San Antonio. La région n’est pas facilement accessible, mais les vues en valent la peine. Il a 400 mètres de parcours répartis dans différentes salles et galeries, certaines d’entre elles sont partiellement inondées, et cela embellit encore plus le paysage. Septembre est le mois idéal pour le visiter, car en été son accès est devenu plus massif au fil du temps.

8ème. La Granadelle

Nous allons dans la région de La Marina Alta. Des villes comme Jávea, Calpe ou Moraira sont réputées pour avoir certains des les plus belles plages d’Alicante. Dans ce cas, La Granadella a réussi à attirer l’attention de plus de 9K utilisateurs d’Instagram qui ont partagé leurs photos sur ce réseau social. Si vous cherchez des photos avec un beaucoup plus sauvage et naturel, La Granadella à Xàbia est votre place. Eaux turquoise et émeraude (selon l’incidence du soleil), des rochers et falaises spectaculaires Ce sont les éléments que vos followers pourront apprécier lorsqu’ils verront vos photos.

7ème. Cala Moraig

A mi-chemin entre Moraira et Jávea se trouve la magnifique crique de Moraig avec 11.8K publications sur Instagram. Cala del Moraig est une plage à l’aspect paradisiaque, eaux bleu turquoise et galets, située dans la commune de Le Poble Nou de Benitatxell. Le réseau social TikTok l’a rendu populaire il y a quelques mois grâce à la vidéo d’une fille qui parlait de la ‘Fish Cave’, une cavité pleine d’arches naturelles, dont la plage la plus proche d’accès est Moraig. Attention cependant car si vous allez trop loin cela peut être aussi beau que dangereux.

6ème. Lagon rose

Ce lagon rose particulier se classe cinquième avec 14K mentions sur Instagram. La lagune est située dans la région d’Alicante de Bajo Segura, dans l’axe central de la Lagunas de La Mata et Parc Naturel de Torrevieja. La couleur pourpre rougeâtre de ses eaux est une conséquence du pigment de certaines bactéries qui vivent dans ce milieu aquatique, caractérisé par sa forte concentration en sel. Les mots ne peuvent expliquer pourquoi c’est l’un des endroits les plus photographiés et les plus beaux d’Alicante. Avec un peu de chance, vous pourriez même voir quelques flamants roses flottant.

5ème. Sainte Barbara

La ville d’Alicante a plusieurs points d’intérêt pour les amateurs de photographie. Ses plages et ses criques offrent vue privilégiée sur la Méditerranée, et aussi les rues de la vieille ville, pleines de maisons colorées et fleuries partout. Mais, sans aucun doute, l’un des sites les plus visités et aussi les plus instagrammés de la ville a été le château de Santa Bárbara, avec 23,5 K. Cette forteresse, située au sommet de la le mont Benacantil, est l’une des plus grandes forteresses médiévales d’Espagne. De Santa Barbara, vous pouvez le voir parfaitement la baie d’Alicante.

4ème. L’Esplanade

Le Paseo de la Explanada à Alicante occupe le rang numéro trois dans cette classification, car il a 26.7K. Plus de 6 millions de tesselles de marbre tricolore composent une mosaïque qui imite le mouvement des vagues de la mer, et est entourée d’infinies rangées de palmiers. La photo de la promenade d’Alicante ne peut pas manquer dans l’itinéraire de ceux qui visiter la ville pour la première fois. Aussi dans le cas de ceux qui redoublent, s’ils ne l’ont pas déjà.

3ème. Rocher d’Ifach

Démarrez le compte à rebours. La troisième des escapades les plus populaires sur Instagram est le rocher d’Ifach avec 36,9K. C’est une grande masse calcaire avec 332 mètres d’altitude à son point culminant. Il est situé dans la ville de Calpe, et est considéré comme Parc naturel depuis 1987. Sa popularité est due au fait que le rocher d’Ifach peut être vu de différents points de la géographie d’Alicante tels que le touristique Benidorm.

2ème. Guadalest

Le deuxième endroit le plus photographié d’Alicante a été Guadalest, une ville aux allures médiévales qui dépasse le 61.5K publications sur Instagram. Il est reconnu comme un complexe historique et artistique depuis 1974 et fait également partie de l’Association Les Plus Belles Villes d’Espagne. Parmi les sites les plus photographiés de Guadalest est le château de San José et le réservoir de Guadalest. De plus, si vous visitez la ville, vous pouvez également séjourner dans le deuxième hôtel le plus romantique du monde. Les vues depuis la terrasse du ‘Cas Noves‘ils sont un vrai laissez-passer.

1er. Altea

L’endroit le plus Instagrammé à Alicante cet été a été Altea, avec 632 K mentions sur le réseau social. Il n’est pas surprenant que cette commune d’Alicante occupe la première place du classement. Depuis, à côté de la ville de Guadalest, c’est l’une des plus belles villes d’Espagne. La particularité des rues de sa vieille ville, pleines de maisons blanches, fait ressembler la ville à Santorin elle-même en Grèce. L’un des endroits avec les meilleures vues d’Altea est le point de vue de Los Cronistas, une vue panoramique sur la mer et le port de plaisance. Si vous visitez Altea, la photo dans le point de vue des Chroniqueurs est une condition indispensable.

Suivez les sujets qui vous intéressent