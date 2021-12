Voici les 100 meilleurs jeux sur console de tous les temps au Japon, selon un sondage sur un réseau de télévision national

50 000 joueurs ont voté

La chaîne de télévision japonaise TV Asahi a diffusé hier une émission spéciale où 50 000 joueurs de tout le pays ont voté pour leurs jeux vidéo sur console préférés dans un sondage.

Les votes y ont été compilés dans une liste « Top 100 » et Nintendo a pris la première position – avec La Légende de Zelda : Breath of the Wild. Dans le top 10, il y avait aussi quatre autres jeux Nintendo. Alors que la plupart d’entre eux étaient pour le Switch, Super Mario Bros 3 était en 10e, et plus bas dans la liste était La Légende de Zelda : Ocarina of Time.

Assez parlé cependant – le voici en entier (Games Talk via Gematsu). Dites-nous ce que vous pensez de la liste dans les commentaires et rappelez-vous qu’il ne s’agit techniquement que d’un petit échantillon des jeux vidéo sur console préférés du pays (remarque : ordinateur de poche inclus).

100. Persona 3

99. Pokémon Version Platine

98. Persona 4

97. Super Mario World

96. Romance des Trois Royaumes

95. MÈRE

94. Fire Emblem : Généalogie de la guerre sainte

93. Persona 5 Royal

92. Monster Hunter 4 Ultimate

91. Street Fighter II

90. Final Fantasy VIII

89. Super Mario Galaxy 2

88. La légende de Zelda : l’épée vers le ciel

87. Monster Hunter Generations Ultimate

86. Chasseur de monstres

85. Dragon Quest VI : Royaumes de l’Apocalypse

84. Final Fantasy XI

83. Dragon Quest VII : Fragments du passé oublié

82. Légende de Mana

81. Constructeurs de quêtes de dragon 2

80. La légende de Zelda : le masque de Majora

79. Metal Gear Solid

78. L’ambition de Nobunaga : Zenkokuban

77. Mario Kart Wii

76. Kirby Air Ride

75. Animal Crossing: Monde sauvage

74. Super Smash Bros. Brawl

73. Gran Turismo 4

72. Kirby super étoile

71. Dr Mario

70. Chasseur de monstres : monde

69. Super Mario RPG

68. Pokémon X / Y

67. transmissible par le sang

66. Fantôme de Tsushima

65. Suikoden

64. Pokémon Coeur Or / Âme Argent

63. Final Fantasy III

62. Xévieux

61. Super Smash Bros.

60. Pokémon Noir 2 / Blanc 2

59. Mort à la lumière du jour

58. Traversée d’animaux

57. Super Donkey Kong

56. Super Mario Galaxy

55. Yo-kai Watch 2 : Esprits osseux / Âmes charnues / Spectres psychiques

54. Dragon Quest VIII : Le voyage du roi maudit

53. Contes des Abysses

52. La légende de Zelda

51. Final Fantasy IV

50. Pokémon Rubis / Saphir

49. Kingdom Hearts

48. NieR : Automates

47. Final Fantasy XIV

46. ​​Dragon Quest II : Luminaires de la lignée légendaire

45. Le retour de Kirby au pays des rêves

44. Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online

43. Xenoblade

42. Persona 5

41. Momotaro Dentetsu : Showa Heisei Reiwa mo Teiban !

40. Xénogears

39. Âmes sombres III

38. Puyo Puyo

37. Final Fantasy IX

36. Pokémon Or / Argent

35. Xenoblade 2

34. Final Fantasy V

33. Final Fantasy VI

32. Risque biologique

31. Ogre tactique

30. Apex Legends

29. Okami

28. MÈRE 2

27. Dragon Quest XI : Échos d’un âge insaisissable

26. Pokémon Noir / Blanc

25. Tétris

24. Pokémon Rouge / Vert / Bleu

23. Fire Emblem: Trois maisons

22. Animal Crossing: Nouvelle Feuille

21. Splatoon

20. Minecraft

19. Suikoden II

18. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

17. La Légende de Zelda : Ocarina of Time

16. Kingdom Hearts II

15. Dragon Quest IV : Chapitres des élus

14. Pokémon Épée / Bouclier

13. SOUS-TRAITEMENT

12. Super Mario Kart

11. Pokémon Diamant / Perle

10. Super Mario Bros. 3

9. Final Fantasy X

8. Déclencheur Chrono

7. Super Smash Bros. Ultimate

6. Dragon Quest III : Les graines du salut

5. Splatoon 2

4. Traversée d’animaux : nouveaux horizons

3. Final Fantasy VII

2. Dragon Quest V : La main de la mariée céleste

1. La légende de Zelda : Breath of the Wild

