Voici les 16 aliments de Noël les plus dégoûtants vendus cette année

La meilleure partie de Noël est sans conteste la nourriture – tartes hachées, calendriers de l’Avent et pommes de terre rôties à volonté. Chaque année, les supermarchés, les chaînes de restaurants et les cafés proposent un ensemble d’articles à thème festif. Il y a les packs de nourriture de fête classiques de rouleaux de printemps et de saucisses cocktail. Et dans les chaînes de cafés, il y a toujours un sandwich à la dinde et à la farce, accompagné d’une sauce aux canneberges bien sûr. Ce sont les offres de Noël traditionnelles que tout le monde aime et auxquelles tout le monde revient toujours.

Cependant, au cours des dernières années, il y a eu une augmentation des aliments à thème festif absolument bizarres qui n’ont aucune place dans le Noël de quiconque. Ce sont des articles qui n’ont aucun sens avec le thème de Noël ou des aliments qui vont trop loin dans le thème de Noël, personne ne veut une mayo Heinz sur le thème de l’orange au chocolat. Les pires contrevenants chaque année doivent M&S ​​qui cette fois-ci font des haricots sur des canapés grillés. Oui vraiment. Auparavant, ils ont fait un cochon d’un pied de long dans une couverture. Qu’est-il arrivé aux simples peaux de pomme de terre ?

Les aliments de Noël absurdes doivent cesser et c’est chaque élément du chaos qui n’aurait jamais dû être produit par les fabricants :

Mayo Chocolat Orange

J’adore un Terry’s Chocolate Orange. C’est un aliment de base de mon régime de Noël et si mon bas n’en contient pas, je m’émeute. Cependant, maintenant, les entreprises sont obsédées par la fabrication de tout sur le thème de l’orange chocolat.

Je peux apprécier un chocolat chaud sur le thème de l’orange chocolat, c’est logique, mais le mettre dans de la mayonnaise est un crime contre la nourriture. Je n’aime pas la mayo de toute façon (ne jugez pas, c’est ignoble) et ajouter l’ajout d’orange au chocolat semble odieux et quelqu’un chez Heinz doit être renvoyé immédiatement.

Haricots au fromage chic M&S sur du pain grillé

La nourriture de fête peut potentiellement être ma cuisine préférée. Frit, plein de fromage et plein de sauces. Cependant, une nourriture de fête dont personne n’a besoin est des haricots sur du pain grillé.

C’est un incontournable britannique, mais contrairement à d’autres classiques, il ne peut pas être transformé en canapé. Un mini rosbif dans un pudding du Yorkshire ? Superbe. Des petits hamburgers ? Mignonne. Des haricots au fromage miniatures sur du pain grillé ? Absolument pas.

C’est salissant et la seule façon de consommer les haricots sur du pain grillé est sous sa forme normale. De plus, M&S facture 5 £ par paquet. C’est un crime.

Rouleaux de printemps au burger de bœuf M&S

Je voudrais m’excuser auprès de chaque pays d’Asie de l’Est pour cette atrocité. Je sais que nous avons massacré beaucoup de vos aliments traditionnels, mais c’est de loin le cas le plus choquant à ce jour. Je suis désolé.

M&S Chicken Nugget Dunk ‘Em Donuts

Je me sens malade rien que d’y penser.

Tartes M&S Percymas

D’accord, je suis désolé mais l’obsession de ce pays pour Percy Pig est allée trop loin. Pyjama, sauce, peluches et maintenant M&S ​​l’a mis dans une tarte sucrée ?

Ils ressemblent un peu à une tarte Bakewell, sauf que la seule comparaison est qu’ils ont tous les deux une pâtisserie. Ils ressemblent à une surcharge de douceur et je vais les éviter à tout prix.

Choux de Bruxelles M&S Marmite

Pourquoi avoir un seul aliment qui divise quand vous pouvez en avoir deux ? C’est ce que M&S a fait en combinant des choux de Bruxelles avec l’arôme Marmite.

Vous allez littéralement les détester ou les aimer. Je serai fermement dans le camp des haineux.

Tesco Finest Mini crêpes au babeurre et bacon à l’érable

Encore une fois, pourquoi les supermarchés ressentent-ils le besoin de préparer des plats de fête ridiculement compliqués ? Les rouleaux de saucisses et les toasts aux crevettes seront toujours assez bons pour s’imprégner du prosecco de la fête.

Personne n’a besoin d’un mini canapé pour le petit-déjeuner tout en essayant d’éviter cette tante qu’il déteste.

Yorkshire pudding farci à l’Islande

Les puddings du Yorkshire sont l’une des seules bonnes raisons pour lesquelles vous pouvez être fier d’être britannique, alors pourquoi diable l’Islande a-t-elle pensé qu’il était approprié de la remplir non seulement de cochons dans des couvertures, mais aussi de macaroni au fromage ?

Cela ressemble à un désordre claggy et humide. Quelqu’un peut-il contacter Gordon Ramsay pour régler ce problème parce que je ne vais pas bien.

Fromage Martini Espresso Aldi

Regardez, j’aime un martini expresso mais comme une boisson. La liqueur de café et la vodka n’ont pas leur place à côté du fromage.

Gaufres au poulet frit du sud de Sainsbury’s

Le poulet et les gaufres sont un classique américain. Dans le plat normal, vous obtenez vos gaufres puis votre poulet frit sur le dessus, mais Sainsbury’s a créé un plat de fête qui combine les deux en un. Et le résultat n’est pas joli.

Poulet en purée en forme de gaufre ? Ouais pas pour moi merci.

Bouchées bolognaises de Sainsbury’s

Si vous les achetez, n’invitez aucun Italien à votre fête car c’est un moyen infaillible de les insulter.

Ces bouchées sont des pâtes aux macaronis et une sauce bolognaise enrobée de chapelure, il n’est pas étonnant que le reste de l’Europe nous déteste.

Churros au poulet de Sainsbury’s

Sont-ils en mission pour offenser tous les pays européens en cette période des fêtes ?

En tant que personne opposée à la mayo, cela me met très mal à l’aise.

Macaroni au fromage et toasts Costa Bacon

Quelle est l’obsession de mettre des macaronis dans tout cette année ? Bien sûr, un macaroni au fromage est bon de temps en temps, mais cela ne sert à rien de le mettre dans un toast. Il se dessèche sûrement et vous vous retrouvez avec un toast claggy ?

Toasts S’mores au chocolat et à l’orange Starbucks

Un autre exemple de moment pour se calmer avec le thème du chocolat et de l’orange est ce toast.

Il comprend des guimauves, une sauce au chocolat et à l’orange et des morceaux de chocolat pris en sandwich entre deux tranches de pain aux fruits. Si cela ne ressemble pas à une visite chez le dentiste, je ne sais pas ce que cela signifie.

Le cochon de pied de Toby Carvery

Tout simplement, non.

