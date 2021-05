Voici les 28 vidéoclips qui ont littéralement défini notre enfance z .

En ce qui concerne les vidéoclips, les artistes ont environ quatre minutes pour changer nos vies à jamais.

Cela semble un peu sensationnaliste, mais c’est honnêtement la vérité. Un bon clip vidéo change votre vie. L’impact que cela a sur vous peut être énorme. La plupart des gens se souviennent de l’endroit où ils étaient la première fois qu’ils ont vu Toxic de Britney Spears – la première fois qu’ils ont vu tous les changements de perruque, les lasers, la moto, THE AIR HOSTESS OUTFIT.

Un bon clip vidéo élève une grande chanson au statut légendaire. Cela peut transformer l’ordinaire en quelque chose d’extraordinaire.

La plupart d’entre nous ont eu la chance de grandir dans les années 2000. Une décennie où les vidéoclips ont imité la culture pop et célébrité vers de nouveaux sommets. Ils avaient un budget plus important, plus de tenues qui étaient de plus en plus scandaleuses et plus de routines pour que nous passions des heures à nous perfectionner dans nos chambres Groovy Chick.

Voici les vidéoclips qui ont DÉFINI notre enfance:

Spice Girls – Wannabe

C’est une vidéo simple, mais c’est pourquoi c’est si emblématique. Les Spice Girls viennent de déposer leur première vidéo et se vendent instantanément. Seulement cinq énormes personnalités dans des tenues emblématiques qui courent autour d’un bâtiment causant le chaos. Cette vidéo a mis cet escalier dans les livres d’histoire, et à ce jour, vous pouvez trouver des gays se tenant debout sur eux pour obtenir des photos Instagram.

S Club 7 – Soirée S Club

S Club 7 ressemble un peu à un rêve de fièvre. Il n’y a personne comme eux maintenant, et ne sera probablement plus jamais quelqu’un comme eux. Nous voulions tous tellement être amis avec S Club 7. La façon dont nous nous asseyions tous et regardions Miami 7 sur CBBC et craignions d’avoir la garde-robe de Rachel Stevens? Il y a juste quelque chose dans cette vidéo musicale qui est si drôle et maudit. C’est le niveau de jeu d’AJ et Curtis sur Hollyoaks et la façon dont chaque membre du S Club peut apparemment sauter à environ 10 pieds dans les airs.

Britney Spears – Oups! Je l’ai encore fait

Si nous sommes réels, presque toutes les vidéos de Britney Spears pourraient figurer sur cette liste. Britney EST littéralement des vidéoclips. Elle dirige le jeu. Le tournant de la magie millénaire de Oops I Did It Again est juste plus grand, plus méchant et meilleur que les vidéos de Baby One More Time, et Britney a vraiment montré qu’elle était là pour rester. Le speaky bit de référence Titanic est légendaire et la combinaison en latex rouge est si célèbre qu’elle devrait être conservée dans un musée.

L’enfant du destin – Bootylicious

Le pouvoir de la star dans ce clip est absurde. C’est tellement amusant et les couleurs en éclatent. La simplicité d’être installée dans une cabine d’essayage avec des gens qui essaient simplement des vêtements fonctionne donc nous. Nous avons passé notre enfance hypnotisés par les changements de tenue et à vouloir la perruque blonde et rose de Beyoncé.

Kylie Minogue – Je ne peux pas vous sortir de ma tête

WOW. Les tenues! Les visuels de science-fiction! La chorégraphie! Fait amusant concernant la danse emblématique: le chorégraphe a inventé la routine dans sa chambre d’hôtel la nuit précédente et n’avait pas d’espace pour faire quoi que ce soit qui bougeait beaucoup et qui aboutissait ainsi à la chorégraphie du bras que vous connaissez par cœur à ce jour.

Lady Marmalade

Que peut-on dire de plus? Cela parle de lui-même. Quand quelqu’un dit réinitialisation culturelle, c’est ce qu’il veut dire.

tATu – Toutes les choses qu’elle a dites

C’est littéralement ainsi que j’ai appris ce qu’était une lesbienne. Et le pire à ce sujet? La moitié du duo qui était un réveil étrange pour des millions de personnes a déclaré à la télévision russe qu’elle condamnerait son propre fils pour son homosexualité. Génial!

Christina Aguilera – Dirrty

Reste à ce jour l’une des quatre minutes les plus sexy jamais capturées en vidéo. Les parents étaient indignés. De la saleté pure. Comportement principal des filles pop. L’un des meilleurs qu’un être humain ait jamais regardé.

Beyoncé – Crazy In Love

Personne n’a jamais marché dans une rue avec plus d’impact que Beyoncé dans Crazy in Love. Elle était déjà une énorme star, mais toute la vidéo est toujours une telle ARRIVÉE. La chorégraphie est folle. La façon dont la vidéo se déroule de la rue le jour à la nuit, puis au moment où la pluie tombe, c’est FINI.

Justin Timberlake – Pleurez-moi une rivière

Oh, nous pleurons. Sanglotant sur le fait que le méchant JT pourrait faire Britney comme ça! Le sosie est une touche diabolique, mais cette vidéo est tellement cool et amère et lourde d’intrigue. C’est comme regarder la finale d’un drame Netflix.

Outkast – Hey Ya!

Secouez-le comme une image polaroid! La sensation télévisuelle inspirée des années 60, mise en place avec les familles à la maison dansant, est tellement euphorique et convient tellement à la chanson. Chaque détail est mémorable, les tenues vertes! Les icônes dans le public se couvrent les oreilles! PURE JOIE.

Evanescence – Apportez-moi à la vie

Cette fois-là, nous sommes tous devenus un peu gothiques et nous avons fustigé cela à tout moment. La suspension de la vidéo du gratte-ciel me donne toujours des palpitations. Les bruits du vent!

Eric Prydz – Appelez-moi

JE-

Je ne sais pas par où commencer avec celui-ci. Peu importe votre sexualité, vous vous êtes réveillé avec celui-ci. Vous avez levé les yeux et vous avez remarqué. La façon dont son sexe rebondit dans son short… Je me déconnecte.

O-Zone – Dragostea Din Tei

Il fut un temps où, avant l’école, je m’asseyais en feuilletant les chaînes de vidéoclips pour trouver cela. Il arrivait toujours à 8,35 et c’était vraiment stressant d’essayer de le regarder avant que j’aille à l’école primaire. J’étais absolument fasciné par cela, et comment ils ont réussi à défier les lois de la physique en se tenant debout sur les ailes de l’avion.

À chaque fois – Britney Spears

L’une des vidéos les plus tristes et les plus obsédantes jamais filmées, rendue encore plus triste avec l’écriture autobiographique de Britney et la mélodie déchirante d’Everytime. Si belle et bien faite, tout le monde s’en sort et sa mort est tellement bouleversante!

Girls Aloud – Le spectacle

Un shitshow très emblématique d’une vidéo. Girls Aloud torturent en gros un tas d’hommes pour l’enfer sous le couvert d’un salon de coiffure. C’est la culture britannique de niche à son meilleur. La chorégraphie est un désastre et personne n’est dans le temps. Je l’aime.

Mariah Carey – Nous appartenons ensemble

Un tel retour énorme pour Mariah et l’une des plus grandes chansons jamais enregistrées. Le clip du feuilleton est tellement extra et légendaire. La fuite du mariage et Wentworth Miller de Prison Break étant l’intérêt amoureux? C’est de l’histoire.

Gorillaz – OSE

La tête massive de Shaun Ryder dans cette vidéo était une obsession d’enfance. La juxtaposition de sa propre voix parlée Manc avec le surréalisme des singeries animées de Gorillaz? Complètement mystifiant et tellement cool à ce jour.

Sandi Thom – J’aurais aimé être un punk rocker

La définition d’une merveille à succès unique, mais si vous n’avez qu’un seul succès, vous avez au moins une vidéo comme celle-ci à ancrer dans nos mémoires pour toujours. La grande longue prise a dû prendre des siècles et tout le chaos qui entoure Sandi en se promenant dans Londres est emblématique.

The Pussycat Dolls – Boutons

C’est l’une de ces vidéos parfaites où il est juste de danser dans un grand studio avec des lumières chaudes, mais si bien fait. La chorégraphie est tellement bonne. Nicole Scherzinger et ses copains assomment vraiment le parc. C’est tellement sexy. On se sent comme une nuit gluante pendant les vacances d’été où l’air a juste un goût très chaud. Un wow.

Sugababes – Appuyez sur le bouton

Littéralement changé le processus pour entrer dans un ascenseur pour toujours. Pouvez-vous me regarder dans les yeux et me dire que vous montez dans un ascenseur sans penser à cette vidéo? Non, tu ne peux pas.

Avril Lavigne – Petite amie

Toutes les vidéos musicales où la pop star joue le rôle de héros et de méchant dans différentes perruques sont intemporelles. Un classique de la pop punk avec une vidéo qui est un pur chaos chez les adolescents. TOUT LE MONDE connaît cette vidéo.

Rihanna – Parapluie

Dieu, c’est toujours tellement génial. Rihanna était déjà une star, mais cette chanson et cette vidéo en ont fait l’une des plus grandes artistes de la planète. Tout y est tellement dramatique et parfait. La coupe de cheveux a changé le monde.

Beyoncé – Femmes célibataires

Une vidéo de danse de retour aux sources qui montre que tout ce dont vous avez besoin pour être légendaire est d’avoir le pouvoir des étoiles qui éclate de vous. C’est juste Beyoncé, son duo de sauvegarde et une chorégraphie incroyable. Le reste appartient à l’histoire.

Britney Spears – Womanizer

Quand vous aviez grandi sur les premières vidéos de Britney, c’était si spécial de la voir surmonter ses moments sombres avec un retour visuel aussi saisissant. Womanizer était PARTOUT. C’est comme la suite spirituelle de Toxic aussi, ce qui ne fait qu’augmenter le facteur iconique. Tant de changements de perruque.

Taylor Swift – You Belong With Me

C’est juste un film pour adolescents au MAX. Une intrigue cinématographique complète du lycée en quatre minutes. La meilleure vidéo des débuts de Taylor, et celle que vous pouvez simplement regarder en boucle pendant que vous criez avec ce pré-refrain ridiculement génial.

Cheryl – Lutte pour cet amour

Je l’ai déjà dit et je le répète, chaque tenue de cette vidéo pourrait être un déguisement. C’était une réinitialisation culturelle britannique. Les images de l’armée et Cheryl appelant ses fans «moi petits soldats» sont si légendaires.

Lady Gaga et Beyoncé – Téléphone

À ce stade, nous avons tous un peu grandi. Et au lieu d’être attirés par des couleurs vives et des personnes sexy en justaucorps, nous pouvons apprécier l’art pour être de l’art.

Et le téléphone est un clip vidéo en tant qu’art.

L’immensité de Gaga et Beyoncé se réunissant là-dessus est si puissante. La vidéo est une épopée de 10 minutes qui fait référence à Kill Bill avec la voiture ACTUELLE du film Tarantino. Les costumes sont à la mode et le montage est plus élégant qu’il n’a le droit de l’être. Le téléphone, c’est le cinéma.

