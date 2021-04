Voici les 3 meilleurs aspirateurs robots que vous pouvez acheter

Le nettoyage de la maison est l’une de ces tâches sans fin, mais la technologie a mis à nos côtés une série d’appareils capables de rendre les tâches de nettoyage un peu plus faciles. Les robots aspirateurs sont sans aucun doute l’un de ces appareils utiles. Ils ont l’avantage d’être relativement peu coûteux, d’agir de manière autonome et indépendante et de donner de bons résultats. Il y en a qui incluent même des options de récurage et de nettoyage, bien que cette comparaison soit faite en ne tenant compte que des modèles qui aspirent. Découvrez ce que meilleurs aspirateurs robots que vous pouvez acheter aujourd’hui et ainsi commencer à vous libérer de l’aspirateur.

Qu’est-ce qu’un robot adpirateur?

C’est un appareil autonome capable d’effectuer des tâches de aspirer et balayer automatiquement, grâce à des brosses et des rouleaux qui retiennent les peluches et les débris. Ils ont une série de capteurs qui leur permettent d’éviter les escaliers ou d’entrer en collision avec les pieds des meubles, vous n’avez donc pas à vous inquiéter à cet égard.

Ces garages sont avec nous depuis plusieurs années maintenant, mais c’est au cours des cinq dernières années qu’ils ont décollé. La baisse de son prix, l’incorporation de nombreuses fonctions et la possibilité de les gérer via une application mobile, ont fait des aspirateurs robots un élément de plus de notre maison.

Utilisés au quotidien, ils facilitent normalement le travail de l’aspiration profonde, car ils sont capable de maintenir le sol en bon état. C’est aussi un élément essentiel pour les maisons qui ont de la moquette ou de la moquette ou qui ont un animal de compagnie.

Les 3 meilleurs aspirateurs robots sur le marché sont ceux-ci

Aspirateur robot APOSEN

C’est un appareil qui effectue parfaitement la tâche d’aspiration et de balayage. Il possède un filtre HEPA capable d’absorber des particules jusqu’à six microns, et il est totalement efficace contre les poils d’animaux. C’est un appareil qui a des fonctions de base, c’est-à-dire qu’il n’a pas de télécommande ou la possibilité d’être utilisé par téléphone portable. Mais leur 100 minutes d’autonomie ils vont très loin.

Mais ce n’est pas un problème, car lorsque la tâche de nettoyage est terminée, il retourne à sa base pour se charger. Son bac à poussière a une grande capacité, il n’est donc pas nécessaire de le vider quotidiennement. Vous pouvez l’acheter sur Amazon au prix de 130 €, mais si vous êtes pressé, vous pouvez appliquer un bon de réduction de 30 €. Il n’y a rien de mieux dans cette gamme de prix.

Aspirateur robot LEFANT

Cet aspirateur robot a plusieurs atouts. L’un d’eux est la durée de vie de la batterie, qui nous pouvons l’étirer jusqu’à deux heures. L’autre est qu’il peut être contrôlé via une application mobile ou via notre haut-parleur intelligent Alexa ou Google. Autrement dit, il vous suffira de donner les instructions à voix haute pour que l’appareil commence à sucer.

Il a une grande capacité d’aspiration, en fait c’est l’un des plus puissants que l’on puisse trouver. Il dispose de deux brosses latérales et d’une brosse à rouleau centrale.Il dispose également de capteurs dans tout l’extérieur du robot, avec lesquels nous garantissons que il ne heurtera aucun obstacle. Vous pouvez l’acheter pour 153 € sur Amazon, mais si vous le faites maintenant, un bon de réduction de 27 € sera appliqué.

Aspirateur robot Roomba 692 Wifi

Parler de robots aspirateurs, c’est parler de Roomba, une marque leader avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur. Nous trouvons un appareil doté d’un système de nettoyage intelligent. Se connecte via Wi-Fi et vous pouvez le gérer depuis l’application mobile ou via votre haut-parleur Google ou Alexa.

Ce modèle particulier est spécialisé dans les sols durs, tels que le terrazzo ou le grès, et dans les tapis, pouvant éliminer tout type de résidus. Il est capable d’apprendre de vos horaires et de fonctionner quand vous en avez besoin, de cette façon, vous n’avez à vous soucier de rien. Il a les garantie d’un fabricant leader, et ce modèle a un prix beaucoup plus élevé que ce que vous pouvez trouver aujourd’hui, puisque sur Amazon il est actuellement à 199 €, 200 de moins que son prix habituel.

Pourquoi acheter un aspirateur robot

Obtenir l’un d’entre eux n’apporte rien de plus que des avantages. Bien qu’il soit toujours conseillé d’effectuer un vide plus profond avec notre machine habituelle, les personnes qui vivent seules ou qui nécessitent un entretien un peu plus constant peuvent avoir l’un de ces modèles pPour garder le sol propre.

Il ne fait aucun doute qu’avoir un aspirateur robot est un soulagement, car le sentiment d’arriver à la maison et de trouver le sol indique que le reste n’a pas de prix. De plus, les robots aspirateurs n’ont pas un prix très élevé et c’est un investissement qui se rentabilise rapidement. Nous avons vu que nous pouvons trouver un modèle basique, mais très fonctionnel, pour moins de 100 €.

Maintenant que vous savez ce que meilleur aspirateur robot que vous pouvez acheter aujourd’hui, nous vous recommandons de valoriser l’acquisition de l’un d’entre eux pour avoir plus de temps libre pour vous.