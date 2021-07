Voici les 3 signes du zodiaque les plus fidèles en amitié

Certaines personnes sont juste de merveilleux amis. Quel que soit votre problème, ils resteront toujours avec vous. Nous vous dévoilons les trois signes du zodiaque sur lesquels vous pouvez toujours compter.

Que vous ayez besoin d’une épaule solide sur laquelle vous appuyer, d’une personne de confiance à qui confier tous vos secrets, ou simplement de quelqu’un qui vous écoutera sincèrement, vous devez savoir qu’il existe des personnes qui possèdent ces caractéristiques. Et oui, ils ne vont pas vous le dire, le signe du zodiaque en dit long sur les traits de caractère et aussi sur la façon dont une personne fonctionne dans les relations sociales. On vous dit quels sont les trois signes du zodiaque les plus fidèles en amitié.

1/ Le Capricorne (22 décembre – 20 janvier)

Si vous avez un Capricorne dans votre cercle d’amis, vous avez probablement l’un des meilleurs amis que vous puissiez imaginer. Les Capricornes sont connus pour leur honnêteté, leur loyauté et leur âme fidèle. Ils écoutent toujours leurs proches et feraient n’importe quoi pour s’assurer qu’ils vont bien.

De plus, les Capricornes ont une endurance incroyable et sont très patients. Vous pouvez toujours vous tourner vers lui pour vos problèmes. Il vous écoute, encore et encore. Même si tous vos autres amis semblent bouleversés par vos plaintes, le Capricorne vous écoutera patiemment et sera à vos côtés dans toutes les situations, aussi difficiles soient-elles. C’est vraiment un super ami…

Les 5 mots qui définissent le Capricorne : persévérant, courageux, loyal, aimant, sensible.

Votre élément : Terre (comme Taureau et Vierge)

Votre planète maîtresse : Saturne

Polaire en face : Cancer

2 / El Toro (21 avril – 21 mai)

Le Taureau est de loin l’un des signes les plus fidèles du zodiaque. Une fois qu’un Taureau vous a accueilli dans son cœur, votre amitié durera probablement toute une vie. Un Taureau n’est pas séduit par quelque chose de nouveau. De plus, il est toujours là pour ses amis et, comme le Capricorne, il est fidèle et sait garder un secret. Avec un Taureau, tous vos secrets sont dans la sécurité !

Mais le Taureau n’est pas seulement un bon ami dans les moments difficiles. Avec lui, vous pouvez également profiter des bonnes choses de la vie. Les personnes de ce signe du zodiaque sont sensuelles et s’amusent beaucoup. Avec eux, vous vous sentez bien et pouvez vivre de grandes choses ensemble. Ils apportent vraiment tout ce que vous attendez d’un bon ami.

Les 5 mots qui définissent le Taureau : possession, sécurité, argent, loyauté, stabilité

Votre élément : Terre (comme la Vierge et le Capricorne)

Votre planète maîtresse : Vénus

Polaire en face : Scorpion

3/ Vierge (23 août – 22 septembre)

La Vierge est une amie incroyablement fidèle. Les personnes de ce signe du zodiaque sont avant tout très fiables. Et cela vaut aussi pour leur amitié. Si vous avez une Vierge comme amie, vous pouvez toujours compter sur elle et être sûr qu’elle ne vous décevra jamais.

La Vierge trouve toujours les mots justes, c’est pourquoi elle est considérée comme la « thérapeute » dans de nombreux cercles d’amis. Leurs conseils sont toujours sincères, même si vous ne voulez pas toujours les entendre. Ces personnes sont fondamentalement loyales et ne veulent que le meilleur pour leurs proches. En fin de compte, vous vous rendrez compte que la Vierge a généralement raison.

Les 5 mots qui définissent la Vierge : précis, attentif, anxieux, modeste, égoïste

Le sienélément: Terre (comme Taureau et Capricorne)

Votre planète maîtresse : Mercure

Polaire en face : Poissons

Bechra Dominguez

Bechra Domínguez est rédactrice chez enFemenino. Elle est diplômée en Lettres de l’Université de Paris 13 et travaille depuis dans la communication et la presse numérique. Il s’est spécialisé dans…