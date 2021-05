Voici les 5 crypto-monnaies les plus sous-évaluées de 2021: DENT, FSN, PROM, ZKS et SYS

Il existe précisément 5062 crypto-monnaies en mai 2021, ce qui signifie qu’il existe en effet de nombreuses options à considérer avant d’investir. En général, les gens sont plus ciblés pour les projets les plus en vue et avec une excellente publicité. Laissez tomber beaucoup de ces crypto-monnaies qui valent en réalité plus, mais qui sont à la traîne en raison d’un manque d’attention, et nous les appelons sous-évaluées.

On s’attend souvent à ce que les crypto-monnaies sous-évaluées augmentent à l’avenir, il est donc toujours conseillé d’investir dans de telles devises.

1. Dent (DENT)

DENT est en tête de notre liste de crypto-monnaies sous-évaluées car il se négocie actuellement à 0,0078 $ et se classe au 114e rang en termes de capitalisation boursière. La plateforme a été lancée en 2017 en tant qu’opérateur mobile numérique pour proposer des données mobiles, des forfaits, des cartes eSIM. Il utilise la technologie de la blockchain pour créer un marché mondial de la libéralisation des données mobiles. Il a atteint son plus haut niveau historique en janvier 2018, à 0,098 USD, avec un volume de négociation sur 24 heures de plus de 91 millions de dollars. Actuellement, il se négocie à un prix beaucoup plus bas que son niveau record; c’est donc un actif sous-évalué.

deux. Fusion (FSN)

FSN est une autre pièce sous-évaluée qui se négocie actuellement à 1,59 $. FSN a une capitalisation boursière de plus de 107 millions de dollars. Il avait atteint son plus haut niveau historique en mai 2018, à 11,13 $, avec un volume de négociation sur 24 heures de 6,53890 $. Fusion est une plate-forme financière basée sur la blockchain, offrant des services inter-chaînes, cross-data et inter-organisations à l’aide de contrats intelligents. Tirez parti de la gestion distribuée des droits de contrôle en tant que couche de sécurité pour protéger les actifs de la blockchain. Cette crypto est en effet l’une des pièces les plus sous-évaluées, et son prix pourrait augmenter à l’avenir pour atteindre sa vraie valeur.

3. Prométée (PROM)

Le prix actuel du marché de PROM est de 30,43 $, et il s’agit d’une autre crypto sous-évaluée car son sommet historique était de 100 $ en avril 2021, avec un volume de négociation sur 24 heures de plus d’un milliard de dollars. Prometeus Network est un écosystème décentralisé et sécurisé conçu pour résoudre les problèmes du courtage de données. Il a été créé principalement pour le marché des données d’assurance et les industries du marketing d’influence.

Quatre. ZKSwap (ZKS)

ZKS a une gamme de marché de # 156 et se négocie actuellement à 1,94 $. ZKSwap est un échange décentralisé qui adopte la technologie zk-Rollup et le modèle Automated Market Maker. Basé sur Ethereum, le protocole vise à fournir à ses utilisateurs des expériences à faible latence et sans frais d’essence. Son prix le plus élevé de tous les temps était de 9,89 USD en février 2021, avec un volume de négociation sur 24 heures de plus de 1,32 milliard de dollars.

5. Syscoin (SYS)

SYS est une autre crypto-monnaie sous-évaluée qui se négocie actuellement à 0,447 $ et se classe au 183e rang en termes de capitalisation boursière. Son sommet historique était de 0,889 $ en janvier 2018, avec un volume de négociation sur 24 heures de plus de 8,39 millions de dollars, et son prix devrait augmenter sous peu pour atteindre sa valeur intrinsèque. En particulier, Syscoin est une plate-forme qui peut fournir une interopérabilité sans confiance, qui est évolutive et sécurisée. Il n’oblige pas les fournisseurs de liquidité tiers à interagir avec les jetons ERC-20.

