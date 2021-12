Voici les 5 sous-titres de jeux les plus consultés de 2021

Le récapitulatif de fin d’année de Reddit est sorti, et les communautés de jeu les plus populaires de 2021 pourraient ne pas être ce à quoi vous vous attendriez.

Les cinq Subreddits les plus consultés pour 2021 étaient :

Genshin Impact League of Legends General Gaming Clips de jeu de rôle Grand Theft Auto Final Fantasy 14

Oui, plus que tout autre subreddit de jeu vidéo, Genshin Impact a réussi à obtenir le plus de vues sur Reddit. Il fut un temps où la plupart des analystes occidentaux se moquaient de l’idée qu’un titre gacha soit aussi populaire, mais il ne semble plus.

League of Legends arrive en deuxième position n’est pas si surprenant. Même avec le développeur Riot Games toujours aux prises avec un procès pour discrimination fondée sur le sexe, le MOBA gratuit ne montre aucun signe de ralentissement.

La place de Final Fantasy 14 sur la liste est cependant intéressante. Le MMORPG de Square Enix a considérablement gagné en popularité cette année, au point que la société a dû arrêter de le vendre un peu parce que c’était trop de succès. Même maintenant, les problèmes de congestion du serveur persistent. Parlez de la souffrance du succès.

Il sera intéressant de voir si Genshin Impact et Final Fantasy 14 peuvent également maintenir ce niveau de popularité tout au long de 2022. Le premier est une évidence, tandis que le dernier semble tout aussi probable.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.