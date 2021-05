Voici les 6 plus grandes annonces de Google I / O 2021 – .

Google I / O 2021 vient de se terminer et, comme prévu, il était rempli de nouvelles informations et d’annonces passionnantes. Après tout, Google a été contraint de sauter la conférence des développeurs l’année dernière en raison de la pandémie, il n’est donc pas surprenant que le COVID-19 ait été au centre de l’événement. En fait, le PDG de Google, Sundar Pichai, a lancé I / O 2021 avec une mise à jour sur Workspace, qui a permis à de nombreuses entreprises de rester organisées au cours de l’année écoulée. Ce n’était qu’une des grandes annonces, cependant, et vous pouvez consulter le reste ci-dessous.

Top Deal du jour C’est l’étui iPhone le plus populaire que nous ayons couvert en 2021 – il est maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

1. Google Workspace

Mises à jour de Google Workspace révélées lors de Google I / O 2021. Source de l’image: Google

Beaucoup d’entre nous travaillant à domicile et prévoyant de continuer à travailler à domicile dans un avenir prévisible, Google Workspace est devenu l’un des services les plus importants de l’entreprise. Cela fait maintenant 15 ans que Docs and Sheets est arrivé, mais Google a régulièrement mis à jour sa suite de productivité depuis, y compris plusieurs nouvelles fonctionnalités révélées à I / O dans le cadre de la toile intelligente. À l’avenir, vous pourrez @ -mention pour extraire une puce intelligente vous montrant des informations supplémentaires sur tous vos collègues, appliquer un nouveau format sans page pour éliminer les limites d’un document, réagir avec des émoticônes dans Docs, démarrer un Google Meet appelez directement depuis Google Workspace, et plus encore.

2. LaMDA

L’IA n’est pas toujours à la hauteur de son nom, mais à I / O cette année, Google nous a donné un aperçu d’un nouveau modèle de langage appelé LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) qui est capable d’avoir des conversations fluides avec les utilisateurs. sur un nombre quasi infini de sujets. Au cours de la keynote, nous avons vu des démos de LaMDA parler à quelqu’un comme s’il s’agissait de Pluton et d’un avion en papier, répondant à toutes leurs questions et partageant des informations sur le sujet tout en encourageant une discussion plus approfondie.

3. Google Maps

Google Maps affiche désormais des passages pour piétons et plus encore. Source de l’image: Google

Google Maps devient de plus en plus l’une des applications les plus intelligentes de l’entreprise, et cela se poursuivra dans les semaines et les mois à venir avec toutes les mises à jour que Google a prévues pour sa plate-forme de navigation. Les cartes choisiront les itinéraires les moins susceptibles de nécessiter un frein à main, les nouvelles améliorations de Live View vous montreront des détails utiles sur les magasins et les restaurants, les informations sur les activités seront disponibles pour des zones entières et votre carte personnelle sera désormais adaptée à l’heure et à l’emplacement.

4. Android 12

Android 12 a fait ses débuts tant attendus à Google I / O lundi, et comme le suggèrent les fuites, il s’agit d’une refonte totale de la conception du système d’exploitation mobile. Android sera plus personnalisable que jamais, avec des palettes de couleurs personnalisées et de nouveaux widgets que vous pouvez placer où vous le souhaitez. Pratiquement tout a été repensé et vous pouvez tout lire ici.

5. Porter OS

Wear et Tizen se combinent en une seule plateforme unifiée. Source de l’image: Google

Google et Samsung sont fatigués de rivaliser dans le domaine du portable, alors Wear et Tizen se combinent en une seule plateforme. Le basculement entre les applications est plus rapide et plus facile que jamais, il existe plus de façons de personnaliser le carrousel d’écran d’accueil Wear, et Maps et Assistant sont en cours de refonte pour la nouvelle plate-forme. Il sera également plus facile de créer des applications pour Wear, ce qui signifie que les applications nouvelles et mises à jour de Strava, adidas Running, Bitmoji et Spotify sont toutes en préparation.

6. Projet Starline

Aussi malades que nous soyons tous des appels Zoom, Skype et Meet, pouvoir communiquer avec des amis, des membres de la famille et des collègues a été vital au cours de l’année dernière. Google veut aller plus loin avec le projet Starline, qu’il décrit comme «un projet technologique qui combine les progrès du matériel et des logiciels pour permettre aux amis, aux familles et aux collègues de se sentir ensemble, même lorsqu’ils sont des villes (ou des pays) séparés. ” Plutôt que d’essayer de le décrire plus en détail, je vais simplement vous diriger vers la vidéo ci-dessus.

Top Deal du jour C’est l’étui iPhone le plus populaire que nous ayons couvert en 2021 – il est maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission