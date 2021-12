Voici les 7 nouvelles émissions que Netflix a publiées et annulées en 2021

En janvier, Netflix avait promis de sortir un nouveau film chaque semaine de 2021. L’année est presque terminée et jusqu’à présent, le service de streaming a tenu sa promesse. Des dizaines de films originaux ont été lancés sur Netflix cette année, et cette tendance semble se poursuivre en 2022. Tout aussi impressionnant est le nombre de séries originales que Netflix parvient à produire année après année. Malheureusement, un nombre croissant de ces séries sont annulées relativement tôt. Certains n’ont même pas droit à une deuxième saison. Aujourd’hui, nous voulons revenir sur toutes les émissions que Netflix a déjà annulées et qui ont fait leurs débuts cette année.

Nouvelles émissions Netflix annulées en 2021

Netflix a annulé pas mal d’émissions cette année, mais pour le moment, nous allons nous concentrer uniquement sur les émissions de télévision créées en 2021. Cela n’inclut pas On My Block, Castlevania ou Dash & Lily, qui sont toutes sorties il y a au moins un an. Deux de ces émissions ont également duré plus d’une saison.

À la fin décembre 2021, voici les originaux Netflix 2021 qui ont déjà été annulés :

Les Irréguliers

Synopsis de Netflix: Situé dans le Londres victorien, la série suit un gang d’adolescents de la rue en difficulté qui sont manipulés pour résoudre des crimes pour le sinistre docteur Watson et son mystérieux partenaire commercial, l’insaisissable Sherlock Holmes. Alors que les crimes prennent un aspect surnaturel horrible et qu’un pouvoir obscur émerge, il appartiendra aux Irréguliers de s’unir pour sauver non seulement Londres, mais le monde entier.

Date de sortie: mars 2021

Date d’annulation: mai 2021

L’héritage de Jupiter

Synopsis de Netflix: Après près d’un siècle à protéger l’humanité, la première génération de super-héros au monde doit se tourner vers leurs enfants pour perpétuer l’héritage. Mais les tensions montent alors que les jeunes super-héros, avides de prouver leur valeur, luttent pour être à la hauteur de la réputation publique légendaire de leurs parents – et des normes personnelles exigeantes.

Date de sortie: mai 2021

Date d’annulation: juin 2021

Papa arrête de m’embarrasser !

Synopsis de Netflix: Brian Dixon (Jamie Foxx), propriétaire d’entreprise prospère et célibataire, vient de devenir le père à temps plein de sa fille adolescente Sasha (Kyla-Drew). Déterminé à être le meilleur père qu’il puisse être, Brian aura besoin de toute l’aide qu’il pourra obtenir de son père (David Alan Grier) et de sa sœur (Porscha Coleman) – et Sasha aura besoin de toute l’aide qu’elle pourra obtenir pour apprendre à gérer avec son nouveau, amoureusement chaotique.

Date de sortie: avril 2021

Date d’annulation: juin 2021

L’équipage

Synopsis de Netflix: The Crew met en vedette Kevin James en tant que chef d’équipe NASCAR pour l’équipe fictive de Bobby Spencer Racing. Lorsque le propriétaire démissionne et transmet l’équipe à sa fille Catherine (Jillian Mueller), James doit se protéger, lui et son équipage, de ses tentatives de modernisation de l’équipe.

Date de sortie: février 2021

Date d’annulation: juillet 2021

Confort champêtre

Synopsis de Netflix: Lorsque sa carrière et sa vie personnelle ont déraillé, une jeune chanteuse country en herbe nommée Bailey (Katharine McPhee) prend un emploi de nounou pour un cow-boy robuste nommé Beau (Eddie Cibrian) et ses cinq enfants. Avec une attitude de jamais abandonner et beaucoup de charme du Sud, cette nounou débutante est capable de naviguer dans la dynamique familiale et d’être la figure maternelle qui leur manquait. À sa grande surprise, Bailey obtient également le groupe qui lui manquait dans cette famille musicalement talentueuse qui l’aide à retrouver le chemin de la célébrité.

Date de sortie: mars 2021

Date d’annulation: juillet 2021

Frappez et courez

Synopsis de Netflix: Dans ce nouveau thriller d’action, la vie d’un homme marié est bouleversée lorsque sa femme est tuée dans un mystérieux accident avec délit de fuite à Tel-Aviv. Accablé de chagrin et confus, il recherche les assassins de sa femme, qui ont fui aux États-Unis. Avec l’aide d’un ex-amant (Sanaa Lathan), il découvre des vérités troublantes sur sa femme bien-aimée et les secrets qu’elle lui a cachés.

Date de sortie: août 2021

Date d’annulation: septembre 2021

Cowboy Bebop

Synopsis de Netflix: COWBOY BEBOP est un western spatial bourré d’action sur trois chasseurs de primes, alias « cowboys », essayant tous de distancer le passé. Aussi différents que mortels, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment un équipage décapant et sarcastique prêt à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire – pour le juste prix. Mais ils ne peuvent que se sortir de tant de bagarres avant que leur passé ne les rattrape enfin.

Date de sortie: novembre 2021

Date d’annulation: décembre 2021