Voici les actions les plus courtes à acheter du marché des véhicules électriques

C’est une vie sur la voie rapide pour les traders impliqués dans les actions les plus courtes du marché. Et peut-être plus maintenant avec la célèbre population Reddit d’aujourd’hui de singes haussiers qui dirigent les actions.

Pourtant, acheter dans ce calibre d’actions et les intrigues fantastiques qui l’accompagnent est loin d’être une rue à sens unique bordée de bénéfices haussiers.

Un excellent exemple de cette réalité sont les nombreuses pièces de théâtre populaires, diverses et fortement short-short liées aux véhicules électriques dont l’action des prix a transformé les investisseurs qui restaient trop longtemps leur accueil en mannequins de crash test.

Le fait est que les gains communs et époustouflants capturés en 2020 alors que ces actions les plus courtes se sont imposées face à une poussée mondiale massive vers l’énergie verte, ainsi qu’une généreuse promotion de Wall Street, ont pris un mauvais détour ou deux sur les grilles de prix.

Aujourd’hui et dans l’esprit de regarder vers l’avenir d’une manière positive plutôt que baissière dans le rétroviseur, examinons trois de ces actions les plus à découvert, prêtes pour un « vroum, vroum » d’ici 2022.

Les actions les plus courtes à acheter d’EV: Romeo Power (RMO)

La première de nos actions les plus courtes à négocier est le spécialiste des batteries électriques commerciales Romeo Power.

Les actions de RMO portent un intérêt à court terme de 30 %. Et pour être juste, les ours ont été du bon côté du commerce en 2021.

Le titre a cédé 83% et est juste à côté de son plus bas historique atteint plus tôt ce mois-ci.

Pourtant, il pourrait être judicieux pour les investisseurs d’envisager un achat dans cette action la plus courte.

RMO est l’un de ces stocks de véhicules électriques fonctionnant avec succès dans le monde réel. La société a déjà décroché un client de premier plan dans le cadre de son contrat de batterie avec un grand fabricant de plates-formes PACCAR (NASDAQ :PCAR).

De plus, ce stock le plus court-circuité commence à générer des ventes aujourd’hui et pas plus tard. En fait, en novembre, l’action RMO a enregistré un solide rythme trimestriel en haut et en bas.

Les ours pourraient soutenir que les revenus de RMO sont encore faibles à 5,8 millions de dollars. Pourtant, c’est un grand pas dans la bonne direction par rapport aux ventes de seulement 675 000 $ de l’année précédente.

En outre, la gestion de ce stock le plus court-circuité a soutenu les solides résultats laissant supposer que la croissance du chiffre d’affaires se prolongera au cours des prochains trimestres grâce à quatre contrats d’approvisionnement qui ont commencé cette année.

Techniquement et comme le suggèrent les performances de cette année décrites ci-dessus, les ours n’ont pas commencé à freiner pour arrêter une baisse des actions. Mais vous ne pouvez pas non plus presser le jus d’un navet, n’est-ce pas ?

En bout de ligne, avec une valorisation à petite capitalisation de 500 millions de dollars et un prix de 3,75 $, cette action la plus courte vaut la peine d’être mise sur le radar pour l’achat.

Et la confirmation d’une bougie mensuelle minimale au début du mois de janvier pourrait se transformer en l’une des situations de sauvegarde du camion les plus agréables de l’année prochaine pour les investisseurs en actions RMO.

Fisker (FSR)

Les actions suivantes à acheter sont les actions du futur designer de véhicules électriques de luxe Fisker.

L’action FSR maintient actuellement une population d’ours de 26% et, à notre avis, une mortalité routière imminente sur le tableau des prix.

En fin de compte, la série Ocean de Fisker ressemble à la vraie affaire lorsque la production commencera à la fin de 2022 en raison de son attention écologique aux détails et de ce qu’il y a sous le capot du véhicule électrique.

De plus et liées au chiffre d’affaires, sur la base de revenus estimés à 2,2 milliards de dollars pour 2023, les actions de ce titre le plus court-circuité semblent carrément bon marché par rapport à la concurrence avec un prix d’environ 3 fois les ventes.

Techniquement et comme le révèle la vue mensuelle illustrée de l’action FSR, les actions sont revenues dans une position test de tendance haussière et de support de Fibonacci.

Et avec l’action des prix également soutenue par un croisement stochastique haussier en territoire de survente, cette action la plus courte est prête pour plus qu’un simple essai routier aujourd’hui.

Les actions les plus courtes à acheter d’EV : QuantumScape (QS)

La dernière de nos actions EV et les plus courtes à négocier sont les actions de QuantumScape avec un intérêt à découvert de 13%.

La technologie à semi-conducteurs de nouvelle génération de QuantumScape a été saluée comme la batterie Jésus pour les véhicules électriques. La start-up a également le soutien de Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) Le PDG Bill Gates.

Bonne droite? Il est. Il est cependant important de noter qu’il est également encore trop tôt pour savoir si l’enthousiasme suscité par ce que l’action QS pourrait apporter à la table est à la hauteur de sa facturation.

En fait, si tout se passe comme prévu, les investisseurs ne devraient pas s’attendre à voir un produit du monde réel avant 2024 ou peut-être 2025.

En outre, il est juste de dire que le plus grand constructeur automobile au monde et l’un des individus les plus riches de la planète peuvent se permettre de perdre sur des investissements privés dans QuantumScape bien avant que QS ne devienne l’action la plus courte.

Pourtant, bien que l’action QS n’offre pas aux investisseurs ordinaires la possibilité de ne pas entrer au même rez-de-chaussée, un plancher technique sur le graphique hebdomadaire des prix de cette action la plus courte est idéal pour l’achat.

Je suggérerais d’attendre que les tests de support angulaire du mois dernier soient confirmés avec une bougie hebdomadaire avant d’acheter des actions QS. En outre, un signal de croisement haussier provenant d’un indicateur stochastique survendu auparavant devrait soutenir l’action des prix.

Si ces conditions sont remplies, un put marié couvert semble être une excellente position de départ pour un titre notoirement volatile le plus court-circuité qui devrait bénéficier d’un biais haussier, tout en donnant aux investisseurs la possibilité d’éviter de devenir un mannequin de crash test.

