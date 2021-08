Voici les aéroports les moins chers et les plus chers du pays pour le stationnement

Il y a des dépenses amusantes qui accompagnent toutes les vacances pour lesquelles vous vous envolez – ce t-shirt souvenir, un dîner chic ou même une location de cabane au bord de la piscine – mais débourser une fortune pour garer votre voiture à votre aéroport d’origine pendant votre absence n’en fait pas partie.

Selon Alex Miller, fondateur et PDG du site Web de voyage Upgraded Points, les voyageurs au départ des principaux aéroports américains peuvent souvent s’attendre à payer des tarifs horaires et quotidiens élevés sur les terrains de l’aéroport sur place et même dans les aéroports privés à proximité.

“Les prix du stationnement à l’aéroport, ces derniers temps, ont été assez fous”, a déclaré Miller. Upgraded Points a découvert, par exemple, que le tarif journalier moyen à l’aéroport international Logan de Boston est de 21,76 $, le plus élevé du pays. “Le stationnement à l’aéroport peut parfois être très, très cher, et les frais s’accumulent rapidement.”

Il y a, cependant, certains endroits où l’onglet n’est pas si mal que ça. Les points améliorés ont examiné les tarifs moyens et les évaluations des clients pour les aérodromes à travers le pays et ont dressé une liste des 10 offrant le stationnement le moins cher.

Le moins cher est l’aéroport international de Denver, où le prix quotidien moyen pour se garer n’est que de 2,50 $, même s’il s’agissait du troisième aéroport du pays en 2020, selon le site. Les responsables de Upgraded Points ont déclaré qu’ils soupçonnaient les responsables de l’aéroport de Denver de maintenir les prix du stationnement bas pour attirer plus de voyageurs.

L’aéroport le moins cher suivant pour le stationnement est Eppley Airfield à Omaha, Nebraska, où le tarif journalier moyen est de 3 $ de plus à 5,50 $, suivi des aéroports internationaux de Jacksonville, en Floride ; Raleigh-Durham, Caroline du Nord ; Tampa, Floride ; San Antonio; Memphis, Tennessee; Milwaukee ; et Miami ; ainsi que Dallas Love Field.

(Les points mis à niveau ont également analysé les notes de stationnement en ligne de l’aéroport par les clients du lot sur une échelle de 1 à 5. Toutes les installations de la liste des 10 premières ont obtenu une note supérieure à 4 – à l’exception de Milwaukee, à 3,7 sur 5.)

Dans l’ensemble, les tarifs de stationnement dans les aéroports sont en augmentation dans tout le pays, a déclaré Miller, car les réductions de prix et de places de stationnement à l’ère de la pandémie entraînent désormais une demande et des coûts plus élevés à mesure que le transport aérien se rétablit. “Les aéroports ont proposé des tarifs réduits pour se garer sur des lots plus premium ou des coupons de stationnement sur place”, a-t-il déclaré, après avoir fermé de nombreux lots à long terme en raison du nombre réduit de passagers.

Maintenant, les tarifs augmentent mais les places ne suivent pas nécessairement le rythme. “La plupart des parcs de stationnement structurent leurs tarifs en fonction des heures ou des jours de stationnement, pas nécessairement en fonction des fluctuations quotidiennes de la demande”, a déclaré Miller.

Train à l’avion

mélangeur libre | E+ | .

Si vous partez de Logan ou d’un autre aéroport majeur avec des tarifs de stationnement exorbitants, les services de taxi/covoiturage ou les transports en commun peuvent être une meilleure option. En effet, les retards et les annulations de vols peuvent aggraver les factures de stationnement déjà coûteuses de l’aéroport.

« Prendre les transports en commun est de loin ma façon préférée de me rendre à l’aéroport », a déclaré Miller. “Si vous pouvez prendre un train ou un train jusqu’à l’aéroport, c’est généralement le plus fiable, bien que les bus et le covoiturage fonctionnent également parfaitement et représentent des coûts ponctuels par rapport aux coûts qui s’additionnent avec le temps, ce qui est le cas avec le parking de l’aéroport qui charge par le temps.”

À Boston, par exemple, la Massachusetts Bay Transportation Authority propose un service de bus gratuit Silver Line S1 entre le terminal de transit South Station de la ville et Logan International de 5h30 à 00h30 sept jours sur sept. De plus, le MBTA propose des navettes gratuites vers Logan depuis les ferries (tarifs de 3,70 $ à 9,75 $, aller simple) et la gare de l’aéroport sur la ligne bleue du métro (2,40 $ aller simple) à des heures similaires.

Vous n’aimez pas les navettes ? De toute façon, vous n’avez pas de chance, dit Miller. “La plupart des aéroports nécessitent une navette ou un autre moyen de transport vers les parkings sur place, ce qui en fait plus ou moins le même” inconvénient “de prendre les transports en commun et le temps pour se rendre à l’aéroport et en revenir.”

Upgraded Points a analysé les données de stationnement de l’aéroport du 1er au 7 juillet 2021 sur AirportParking.com, en prenant la moyenne des cinq places de stationnement les plus populaires, pour calculer son classement.