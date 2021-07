Voici les appareils qui prennent en charge Find My lorsqu’ils sont éteints

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes d’iOS 15, qui a été annoncée à la WWDC 2021 en juin, est certainement le suivi Find My lorsque l’appareil est complètement éteint. Cependant, tous les appareils ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité. Continuez à lire pendant que nous détaillons les appareils Apple qui prennent en charge Find My lorsqu’ils sont désactivés avec iOS 15.

Avec iOS 13, Apple a mis en place une nouvelle version de son réseau Find My qui fonctionne hors ligne. Il utilise la technologie Bluetooth pour envoyer l’emplacement d’un appareil perdu à d’autres appareils Apple à proximité. De cette façon, les utilisateurs peuvent voir l’emplacement d’un iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch même lorsqu’il n’est pas connecté à Internet.

Désormais, avec iOS 15, Apple est allé encore plus loin et a enfin permis de suivre les appareils hors tension via le réseau Find My. Non seulement cela, mais la société affirme que les appareils exécutant iOS 15 peuvent être localisés même après une restauration complète. La seule façon de désactiver Find My maintenant est de supprimer le compte iCloud du propriétaire d’origine de l’appareil.

Malheureusement, en raison de limitations technologiques, seuls certains modèles d’iPhone peuvent être localisés lorsqu’ils sont éteints. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous :

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

Cette nouvelle fonctionnalité est basée sur la technologie Ultra Wideband (UWB), qui fait partie de la puce U1 d’Apple. Seuls l’iPhone 11 et les modèles plus récents (à l’exception de l’iPhone SE de deuxième génération) ont la puce U1, c’est pourquoi seuls ces appareils fonctionneront avec Find My même lorsqu’ils sont éteints. L’Apple Watch Series 6 possède également la puce U1, mais cette fonctionnalité est jusqu’à présent exclusive aux iPhones.

Si vous avez un iPhone plus ancien ou même n’importe quel modèle d’iPad, vous pourrez toujours utiliser Find My lorsque votre appareil est hors ligne mais pas complètement éteint. Voici comment la nouvelle fonctionnalité est présentée dans les paramètres d’un iPhone avec une puce U1 par rapport à d’autres appareils, tous deux exécutant iOS 15 :

Selon Apple, les appareils pris en charge peuvent également être localisés via Find My en mode Réserve d’énergie. En d’autres termes, le suivi fonctionne même si votre iPhone est à court de batterie, tout comme Express Transit avec Apple Pay. C’est presque comme si cette fonctionnalité transformait votre iPhone en AirTag.

iOS 15 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel bêta d’Apple. La sortie officielle est attendue cet automne.

