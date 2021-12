Voici les chansons, artistes et podcasts les plus écoutés sur Spotify en 2021

Comme chaque année, Spotify, la plus grande société de streaming audio au monde, a révélé qui ont été les chansons, artistes et podcast les plus écoutéss pour l’ensemble de 2021. Selon la société, « tous ont mis une bande-son pour cette année ».

En ce sens, le chanteur portoricain Mauvais painet il est entré dans l’histoire, puisqu’il est devenu, pour la deuxième année consécutive, l’artiste le plus écouté au monde, et il a déjà accumulé plus de 9,1 milliards d’écoutes cette année. La société audio souligne que « la musique en espagnol continue de conquérir les oreilles des auditeurs du monde entier chaque année ».

Dans le monde, en deuxième position se trouve le chanteur et auteur-compositeur Taylor Swift; à la troisième place, pour la première fois du classement, le populaire groupe coréen bts, suivi du rappeur Canard, qui se classe quatrième, et en cinquième position, le Canadien Justin Bieber.

Quant à Top 5 des femmes artistes Les plus écoutées dans le monde, outre Taylor Swift, on retrouve Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Dua Lipa et Doja Cat.

Concernant les chansons les plus écoutées cette année, globalement, celle avec le plus de reproductions est « Permis de conduire », par Olivia Rodrigo, qui accumule plus de 1,1 milliard d’auditeurs sur Spotify, tel que rapporté par la société. En deuxième position se trouve ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, de Lil Nas X, et en troisième position, ‘STAY’, de The Kid LAROI avec le chanteur Justin Bieber. En cinquième et quatrième position, respectivement, se trouvent ‘good 4 u’, d’Olivia Rodrigo, et ‘Levitating’, de Dua Lipa avec DaBaby.

Artistes et chansons les plus écoutés en Espagne en 2021

En ce qui concerne l’Espagne, le numéro un dans notre pays a été Rauw Alejandro, qui a dépassé Bad Bunny, qui a terminé en deuxième position. Dans le reste du top-5, par ordre de classement, Kyke Towers, J Balvin et Anuel AA. En ce sens, C. Tangana a été l’artiste espagnol le plus écouté dans notre pays avec l’album ‘El Madrileño’, qui est devenu le plus écouté en Espagne en 2021.

Concernant les artistes féminines les plus écoutées en Espagnea, la première place est occupée par l’artiste Aitana, suivi de KAROL G, qui termine en deuxième position. Le classement est complété par María Becerra, Dua Lipa et Nicki Nicole.

Dans le top 5 des chansons les plus écoutées en Espagne, est ‘Todo De Ti’, de Rauw Alejandro, suivi de ‘Couple Of The Year’, de Sebastian Yatra avec Myke Towers, qui termine en deuxième position. En troisième position, ‘Yonaguni’, de Bad Bunny; en quatrième position, ‘Fiel’, de Los Legendarios avec Wisin et Jhay Cortez, et pour terminer dans le top-5, en cinquième position, ‘La Historia’, d’El Taiger avec DJ Conds.

Podcasts les plus écoutés en 2021

Le numéro un en Espagne a été « Nobody Knows Nothing », suivi de « Understand Your Mind », qui traite de la psychologie et du bien-être. En troisième place, « Stretching the gum », une belle réussite en matière de comédie. En quatrième position se trouve ‘The Wild Project’ et en cinquième position, ‘Today’s Horoscope’.

En ce qui concerne les podcasts les plus écoutés dans le monde, le numéro un est « The Jose Rogan Experience » ; deuxième, de ‘Call Her Daddy’, suivi de ‘Crime Junkie’, qui termine à la troisième place. Le top 5 est clôturé par ‘TED Talks Daily’ et ‘The Daily’.