Voici les cinq personnages célèbres qui ont lutté contre le sida – El Sol de México

Chaque année le ONU commémore le Journée mondiale du sida, où des groupes militants se souviennent que cette épidémie Il doit être arrêté en sensibilisant aux rapports sexuels protégés et en promouvant le droit à la santé dans le monde.

Ce sont les militants qui cherchent à réduire le nombre de personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) provoquant le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), mais aussi des personnalités qui souffrent de cette maladie, parviennent à rendre cette maladie visible, de manière à briser certains tabous.

Le sida perd la bataille, le deuxième patient au monde est guéri

Ce sont les cinq personnes célèbres qui ont lutté contre le VIH/SIDA

Roche hudson

En cas de Hudson a marqué une étape importante en rendant la maladie visible et a fait sensation dans l’actualité de États Unis à l’époque, Hudson a été reconnu comme une idole du cinéma américain.

Son nom ne résonne peut-être pas chez les plus jeunes, mais il a été le premier à briser le tabou du silence dans les années 1980 et est ainsi devenu un symbole de lutte.

johnson magique

Le brillant joueur de basket-ball Earvin « Magic » Johnson, a révélé au début des années 1990 qu’il avait été testé positif; Bien qu’il vive avec la maladie, il s’est produit sur les courts sans pour autant négliger sa passion pour le jeu.

Charlie Sheen

L’acteur controversé Charlie Sheen, qui a récemment été dans l’œil de l’ouragan en étant pointé du doigt dans un viol présumé au défunt l’acteur Corey Haim; a révélé l’année dernière qu’il vivait avec le virus, dans un acte de justification de sa carrière et de se libérer de ses liens.

Freddy mercure

Le désir de vivre et de chanter Freddy mercure ils l’ont emmené à la détérioration de son corps due à cette maladie; les leader de la reine, a annoncé un jour avant sa mort qu’il vivait avec cette maladie.

Hector Lavoé

L’un des plus grands représentants du genre salsa, Héctor Lavoe, dans les années 70 et 80 est décédé en 1993 à cause de la sida, cinq ans auparavant avait été diagnostiqué.

