Voici les compositions pour la grande finale de l’Euro

07/11/2021

Le à 19:57 CEST

Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Avec cette prémisse, Mancini et Southgate ont développé leurs gammes respectives, bien que pour atteindre le triomphe et sur le tableau noir, différents chemins sont tracés.

Les ‘Azzurra’ ont parié sur le ballon et commenceront avec leur 4-3-3 habituel, avec un centre de terrain de joueurs formé par Jorginho, Verratti et Barella. L’équipe italienne a été très dominante tout au long du Championnat d’Europe (à l’exception des demi-finales contre l’Espagne) et il semble que ce sera également la tendance dans cette finale.

Du moins, on peut en avoir l’intuition après avoir vu le onze d’Angleterre. Southgate revient pour parier sur la défense de cinq qu’il a utilisée contre l’Allemagne, avec l’inclusion de Trippier dans le couloir droit et avec Walker au troisième centre avec Maguire et Stones. L’Angleterre cherchera à se protéger derrière et à trouver la vitesse de Sterling sur le compteur.

L’entraîneur anglais sait que s’il a besoin du banc, il a plein de joueurs pour aller en finale dans les derniers instants du duel. L’Italie veut que le parti soit à ses côtés d’ici là.

Voici les onze de la grande finale : Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson ; Verratti, Jorginho, Barella ; Chiesa, Immobile et Insigne.

Angleterre: Pickford; Walker, Pierres, Maguire ; Trippier, Mount, Phillips, Rice, Shaw ; Kane et Sterling.