Voici les conditions que vous devez remplir si vous partez en scooter électrique pour éviter des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 euros | Moteur

Si vous souhaitez éviter des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 lorsque vous conduisez votre scooter, la meilleure chose à faire est de vous conformer aux règles suivantes qui vous libéreront de toute amende.

Les scooters sont devenus un autre moyen de transport. Le boom de ces équipes a eu lieu il y a quelques années avec l’arrivée de modèles avec un bon rapport qualité-prix. N’étant pas avec nous depuis si longtemps, les gouvernements continuent de légiférer et de créer des règles pour assurer la sécurité des rues.

Et, c’est cela, bien qu’ils puissent sembler comme un jouet ; les scooters sont encore presque au même niveau qu’un cyclomoteur. Les vitesses qu’ils peuvent atteindre sont beaucoup plus élevées que celles, par exemple, d’un vélo et, par conséquent, vous devez être très prudent lorsque vous conduisez un scooter.

La réglementation à respecter peut varier en fonction de chaque commune, mais il y a certaines obligations à respecter pour éviter des amendes allant jusqu’à 1 000 euros. La première chose à considérer est l’équipement. La sonnette, le système de freinage, les feux avant et arrière, les catadioptres avant et arrière ainsi que les vêtements réfléchissants sont obligatoires.

Il est interdit aux trottinettes électriques de circuler sur les trottoirs, les zones piétonnes, les passages pour piétons, les autoroutes, les voies rapides, les routes interurbaines et les tunnels urbains. La vitesse maximale à laquelle les scooters pourront circuler sera de 25 kilomètres par heure. L’utilisation d’un téléphone portable monté sur un scooter est également interdite.

De plus, la DGT élabore un manuel qui sera obligatoire pour tous les utilisateurs de scooters. Et, est-ce que, Ce manuel comprendra les spécifications techniques des scooters autorisés. Ainsi, tous les utilisateurs de ces véhicules doivent avoir le certificat de circulation.

Nous devrons être attentifs aux plans que la DGT a pour les scooters et à toutes les nouvelles réglementations possibles qu’elles préparent. La vérité est qu’étant un moyen de transport d’un tel accès facile et avec des vitesses suffisamment élevées, il est normal qu’il soit réglementé par l’administration en charge.