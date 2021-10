Voici les conseils sexuels que Gwyneth Paltrow donne à ses enfants

Gwyneth Paltrow essaie de garder les conseils sur le sexe qu’elle donne à ses enfants minimes alors qu’ils explorent leurs propres relations et sexualité. L’actrice a parlé de sa nouvelle série Netflix, Sex, Love & Goop, à Entertainment Tonight mardi, révélant qu’elle avait essayé de « se montrer honnête et vulnérable » sur ces sujets, de la même manière qu’elle avait élevé ses deux adolescents, Apple, 17 ans. , et Moses, 15 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Chris Martin.

« J’essaie toujours d’être neutre sur le sujet », a déclaré Paltrow lorsqu’il s’agissait de discuter de sexe avec ses enfants. « Je pense que ma génération, nous avons reçu beaucoup de messages sur le sexe qui nous ont fait nous sentir mal à ce sujet. » La fondatrice de Goop a déclaré qu’elle acceptait que « les adolescents ne voudront jamais parler de sexe à leurs parents, jamais », et essaie de suivre leur exemple.

Alors qu’Apple et Moses avaient « une éducation sexuelle très approfondie » au collège, Paltrow a déclaré qu’elle était là pour toutes les questions qu’ils pourraient avoir, qui ont été « minimales » pour la plupart. Un conseil qu’elle leur a transmis est de « rester très proche de sa propre vérité ».

« Je pense que la principale chose que personne ne vous dit jamais, c’est que vous devez rester très proche de votre propre vérité et que vous devez rester vraiment en intégrité avec cette vérité », a-t-elle expliqué. « Parce que lorsque vous êtes dans une relation et que vous n’êtes pas tout à fait vous-même, vous sublimez les choses ou vous vous efforcez de surmonter quelque chose, et je pense que cela peut être assez dommageable pour ce que vous ressentez pour vous-même. Je vais toujours simplement encourager mes enfants de vraiment s’écouter, d’écouter leur instinct, d’écouter si quelque chose leur va bien et d’agir à partir de cet endroit. »

Paltrow maintient une conversation ouverte sur la sexualité dans sa famille, révélant mercredi lors de l’émission Ellen DeGeneres Show que Moses avait eu une réaction assez vive à la vente de vibromasseurs par Goop. « Il y a quelques mois, il a dit : ‘Maman, j’ai été vraiment gêné pendant une minute que Goop vende des vibromasseurs, puis j’ai réalisé que, non, c’est génial. Tu fais que les gens ne se sentent pas gênés d’acheter quelque chose et c’est génial ! Vous êtes féministe. Et je me suis dit : ‘Merci, ma chère !' », s’est-elle souvenue. « Je suis sûr qu’il est toujours embarrassé, mais au moins il met un bon tour sur ça. »