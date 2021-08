Voici les dates de sortie de chaque film original Netflix à venir cet automne

Ce fut une année difficile pour l’industrie du divertissement, car COVID-19 a encore une fois empêché les théâtres de se remplir. Les suites de films massifs font une fraction de ce qu’elles feraient au cours d’une année typique. Selon Box Office Mojo, Black Widow a gagné moins de 400 millions de dollars dans le monde. C’est le box-office le plus bas pour un film Marvel depuis Captain America : The First Avenger en 2011. Mais alors que les studios ont du mal à pourvoir les sièges et envisagent de retarder encore plus de sorties avant la saison des vacances, Netflix continue de produire des films originaux à un rythme effréné. En fait, lundi, Netflix a partagé une liste de dizaines de films qui devraient arriver sur le service de streaming cet automne.

Meilleure offre du jour Cette étonnante friteuse à air intelligente avec Alexa est en vente au meilleur prix d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

D’après mes calculs, Netflix a 42 films qui sortent entre septembre et décembre. Comme d’habitude pour Netflix, ils vont de projets indépendants relativement petits à d’énormes blockbusters.

Parmi les blockbusters se trouve Army of Thieves, qui est une préquelle du film de braquage de zombies de Zack Snyder Army of the Dead. Nous recevons également une notice rouge en novembre, qui met en vedette Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Il a été appelé “le plus grand film que Netflix ait jamais fait” par un producteur. Et ce ne serait pas une saison des vacances sans un nouveau Princess Switch.

Films d’automne Netflix | septembre

L’au-delà de la fête – 2 septembre

Valeur – 3 septembre

Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali – 9 septembre

Kate – 10 septembre

Livres de nuit – 15 septembre

Schumacher – 15 septembre

Intrusion – 22 septembre

L’étourneau – 24 septembre

Mon petit poney : une nouvelle génération – 24 septembre

On dirait de l’amour – 29 septembre

Personne n’en sort vivant – 29 septembre

Films d’automne Netflix | octobre

le coupable – 1er octobre

Diana : la comédie musicale – 1er octobre

Il y a quelqu’un dans ta maison – 6 octobre

Trouvé – 20 octobre

Dents de nuit – 20 octobre

Coincé ensemble – 20 octobre

Armée de voleurs – 29 octobre

Hypnotique – Octobre

Rêve de fièvre – Octobre

Films d’automne Netflix | novembre

Plus ils tombent – 3 novembre

Aimer fort – 5 novembre

Un film de flic – 5 novembre

Qui passe – 10 novembre

Avis rouge – 12 novembre

cochez, cochez… BOUM ! – 19 novembre

meurtri – 24 novembre

Robin Robin – 24 novembre

14 sommets : rien n’est impossible – 29 novembre

7 prisonniers – Novembre

Un garçon appelé Noël – Novembre

Un château pour Noël – Novembre

Le commutateur de princesse 3 – Novembre

Films d’automne Netflix | décembre

Le pouvoir du chien – 1er décembre

Shaun le mouton : le vol avant Noël – 3 décembre

L’impardonnable – 10 décembre

La main de Dieu – 15 décembre

Ne cherchez pas – 24 décembre

La fille perdue – 31 décembre

Retour dans l’Outback – Décembre

Mixage – Décembre

Célibataire jusqu’au bout – Décembre

Ce sont tous les films que Netflix prévoit actuellement de lancer cet automne. Nous reviendrons bientôt avec une liste complète des sorties pour septembre, mais en attendant, voici quelques faits saillants d’août.