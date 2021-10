Voici les dernières nouveautés pour EDC Las Vegas 2021

En tant que l’un des plus grands festivals d’EDM au monde, l’Insomniac’s Electric Daisy Carnival (EDC) Las Vegas fêtera son 25e anniversaire la semaine prochaine. Plus de 200 artistes et huit scènes, l’événement se déroulera du 22 au 24 octobre au Las Vegas Motor Speedway. Voici tout ce que vous devez savoir.

En août, les billets EDC Las Vegas 2021 s’étaient vendus un jour seulement après avoir été rendus publics. Suivant les traces de nombreux festivals de musique, Insomniac exigera une preuve d’un test COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures avant d’entrer dans le festival ou une preuve de vaccination pour assister à l’événement.

Insomniac déclare à ses fans (têtes d’affiche) : « La santé et la sécurité de nos têtes d’affiche sont toujours de la plus haute importance pour l’insomnie, ainsi que la création d’environnements où tout le monde peut se sentir à l’aise de se réunir et de célébrer avec nous… Nous vous demandons de bien vouloir apporter un copie de votre carnet de vaccination ou d’un résultat de test négatif et soyez prêt à le fournir à l’entrée de l’événement. Une photo de vos résultats de test négatifs sur votre téléphone sera acceptée si vous prévoyez de vous faire vacciner, nous vous encourageons à le faire avant l’événement.

Une preuve de vaccination complète et des tests négatifs seront requis à titre de vérification de sécurité chaque jour d’entrée au festival. Les masques ne sont pas obligatoires pour le festival. Cependant, il est fortement encouragé par les autorités locales et étatiques de se masquer pour assurer votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent. Les directives COVID d’Insomniac pour le festival plongent plus avant pour discuter des précautions sanitaires. « En plus des contrôles de vaccination et des tests négatifs, EDC Las Vegas travaillera en étroite collaboration avec les autorités locales pour mettre en œuvre des précautions de sécurité et suivra les directives de santé nationales et locales en place au moment de l’événement. »

EDC Las Vegas est connu pour avoir une équipe de contrôle au sol sur tout le site. L’équipe de contrôle au sol est dédiée à aider les participants avec toute l’assistance dont ils pourraient avoir besoin pendant l’événement. En plus de l’équipe de contrôle au sol, du personnel médical sera disponible à tout moment pour assurer la santé et la sécurité de tous les participants au festival.

Insomniac règne sur la ville de Las Vegas pour la semaine de l’événement. Du 20 au 26 octobre, vous trouverez une programmation complète d’événements dans divers hôtels-clubs du centre-ville et sur le célèbre Strip de Las Vegas avec plus de 60 artistes. Vous trouverez ici la liste complète des événements qui auront lieu la semaine prochaine.

Mis à part les fêtes au bord de la piscine et les sets de discothèque, la programmation de trois jours est empilée pour chacune des huit scènes. Le festival présente certains des meilleurs artistes de musique de danse au monde, tels que Tiesto, Alesso, Diplo, Kaskade, 3LAU, Alison Wonderland et bien d’autres. Le festival débutera avec les célébrations de la cérémonie d’ouverture de cosmicMEADOW à partir de 17 heures chaque jour.

L’heure de début du festival est essentielle à noter, car chaque jour se termine généralement à 5h30 du matin le lendemain. Il existe de nombreux trucs et astuces pour les nouveaux participants. Insomniac fournit un bref manuel pour que les participants sachent à quoi s’attendre de l’événement. De plus, diverses chaînes YouTube proposent des questions-réponses sur la meilleure façon d’aborder le festival.

La créatrice de contenu et animatrice de podcast, Emma Kapotes, donne des conseils à ses abonnés sur ses connaissances et son expérience en tant que passionnée de dance music et de festivals de musique. Sur sa chaîne YouTube, vous trouverez divers conseils pour naviguer dans le festival, les meilleures pratiques de camping, la tenue vestimentaire, etc. De plus, sur son podcast Rave Culture Cast, vous trouverez un guide de survie détaillé pour EDC Las Vegas 2021. La créatrice est également co-animatrice du podcast Festival Insider sur la musique de danse et la communauté des festivals dans son ensemble.

Insomniac a récemment publié la mise en page de la carte du festival pour 2021. Les participants peuvent s’attendre à huit scènes, divers chariots d’art, de nombreuses installations artistiques et des zones spécialement thématiques sur l’autoroute. Comme la carte a été publiée, les participants à l’événement attendent que les horaires des scènes soient annoncés.

Vous trouverez ci-dessous la programmation complète d’EDC Las Vegas 2021 :