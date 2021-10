Voici les derniers récipiendaires du Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars d’Amazon

Une camionnette de livraison Amazon garée devant le siège de l’entreprise et le magasin Amazon Go à Seattle en juillet 2021. L’entreprise prévoit d’ajouter 100 000 camionnettes électriques à sa flotte de livraison d’ici 2030. (. Photo / Kurt Schlosser)

En septembre 2019, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé l’ambitieux engagement climatique de l’entreprise, fixant l’objectif d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040. Il a encouragé les autres à faire de même et maintenant quelque 201 entreprises se sont engagées à réduire leurs émissions de carbone.

Mais après cette annonce est venue une prise de conscience sérieuse.

La plupart des technologies nécessaires à Amazon et à d’autres pour atteindre l’objectif n’existaient même pas. Ou s’ils avaient été inventés, ils n’avaient pas été commercialisés ou mis à l’échelle pour répondre aux besoins des entreprises géantes, a déclaré Matt Peterson, directeur d’Amazon. « Et c’est donc ce qui a vraiment déclenché l’idée d’un fonds d’investissement. »

En juin 2020, Amazon a créé un Climate Pledge Fund de 2 milliards de dollars pour soutenir le développement de technologies clés pour décarboner les opérations des grandes entreprises. Peterson dirige le fonds.

Mercredi, la société a annoncé sa dernière série de bénéficiaires de financement, ciblant les émissions associées à la livraison d’articles commandés sur Amazon via des véhicules électriques, écologisant les avions et les navires utilisés pour transporter les marchandises et réduisant les boîtes dans lesquelles elles sont emballées.

Amazon a acheté les droits pour nommer le site sportif nouvellement reconstruit de Seattle Climate Pledge Arena, qui dispose d’un mur végétal vivant. (Photo . / Taylor Soper)

Amazon aura besoin de toute cette technologie et plus encore. L’empreinte carbone du géant de la technologie de Seattle a augmenté de 19 % selon son rapport de développement durable 2020, qui fait suite à une hausse de 15 % en 2019. L’entreprise pointe du doigt une lueur d’espoir dans les données : elle devient plus économe en carbone. L’intensité carbone d’Amazon – qui mesure la pollution par les gaz à effet de serre par dollar gagné – a chuté de 16% de 2019 à 2020.

D’autres réclament également de financer des entrepreneurs en technologies climatiques. Un montant record de 30,8 milliards de dollars de capital a été injecté dans le domaine jusqu’à présent cette année, selon un nouveau rapport PitchBook publié mercredi. Les startups de technologies climatiques dans le nord-ouest du Pacifique ont levé plus d’un milliard de dollars de capital depuis le début de 2020.

Derniers bénéficiaires de financement

Amazon a investi dans 11 entreprises jusqu’à présent, avec des investissements de quelques millions à plusieurs centaines de millions de dollars, a déclaré Peterson. La société n’a pas partagé le montant total investi.

L’un des domaines les plus difficiles pour la décarbonisation qui a un impact sur Amazon est l’industrie du transport de fret. De nombreux navires utilisés pour transporter des biens de consommation dans le monde sont vieux et le carburant utilisé est particulièrement sale. La société s’est jointe la semaine dernière à plusieurs autres ainsi qu’à l’Aspen Institute pour lancer l’initiative coZEV (Cargo Owners for Zero Emission Vessels) visant à soutenir le transport maritime zéro carbone d’ici 2040. Un autre domaine difficile est celui des matériaux de construction, à savoir la production de ciment et d’acier utilisé. pour les entrepôts Amazon et autres installations.

Trois entreprises font partie de la plus récente ronde de récipiendaires de financement :

Puissance résiliente (Austin) : Cette startup développe une technologie d’infrastructure pour recharger les véhicules électriques qui a un encombrement réduit et est plus rapide à installer que de nombreuses autres options. Le système Resilient est capable de charger jusqu’à 24 véhicules à la fois sans nécessiter de coûteuses mises à niveau du réseau électrique. Amazon prévoit de déployer 100 000 camionnettes électriques de Rivian dans le cadre de sa flotte de livraison d’ici 2030.

Infinium (Sacramento, Californie) : Amazon a co-dirigé un tour de table de 69 millions de dollars pour la startup. Amazon a participé à un précédent cycle de financement d’un montant inconnu qui s’est clôturé en janvier. Infinium développe des carburants à très faible teneur en carbone pour une utilisation dans le transport aérien, le fret maritime et les flottes de camions lourds, remplaçant les carburants diesel et aviation à forte intensité de carbone. Sa technologie utilise de l’énergie renouvelable pour produire de l’hydrogène « vert », qu’elle combine avec des déchets de dioxyde de carbone pour produire des « électrocarburants ».

Machines CMC (Italie) : Cette entreprise conçoit et fabrique des boîtes sur mesure pour réduire l’espace aérien autour des marchandises et le besoin de rembourrage en plastique à usage unique. CMC pourrait réduire le volume cubique des boîtes de 24 % en moyenne, éliminant ainsi l’utilisation d’environ 1 milliard de coussins d’air en plastique d’ici la fin de l’année prochaine.

Les précédents bénéficiaires du Climate Pledge Fund comprennent le fabricant de véhicules électriques Rivian, les producteurs de béton CarbonCure Technologies, la plate-forme de vérification de la compensation carbone Pacama, le recycleur de batteries de véhicules électriques Redwood Materials et le fabricant de moteurs écoénergétiques Turntide Technologies.

L’investissement dans les technologies climatiques au sens large

Parmi les autres intérêts technologiques qui investissent dans l’espace des technologies climatiques, citons le Fonds pour l’innovation climatique de 1 milliard de dollars de Microsoft et les Breakthrough Energy Ventures dirigés par Bill Gates, ainsi que le fonds Earthshot Ventures de 60 millions de dollars, le Climate Impact Fund lancé par VertueLab, basé à Portland, et Decarbon8- US, ou D8, de Seattle’s E8, un réseau d’investisseurs providentiels.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, possède son propre fonds Bezos Earth Fund de 10 milliards de dollars, qui s’est concentré jusqu’à présent sur les organisations de conservation et environnementales, plutôt que sur la technologie climatique. Amazon dispose également de son Fonds climatique Right Now de 100 millions de dollars pour soutenir la restauration et la conservation des forêts, des zones humides et des prairies absorbant le carbone.

Et les 2 milliards de dollars pour le Climate Pledge Fund ne sont que le début, a déclaré Peterson.

« C’est de là que nous commençons et nous montons à partir d’ici », a-t-il déclaré. « Vous regardez la taille d’Amazon en tant qu’entreprise et notre échelle, c’est là où je pense que nous devrions être. »