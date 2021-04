Voici les détails de la prévente

Compartir

Waffle Exchange est un agrégateur d’échange décentralisé, venant à vous sur Binance Smart Chain (BSC) et pour le BSC. Le projet dévoile sa prévente publique qui débutera le 16 avril à 18h00 UTC.

Le projet a également dévoilé ce qu’ils veulent réaliser avec la prévente avec leur plafond fixé à 1500 BNB avec 1 BNB égal à 6666 $ WAF. Le prix d’inscription sera de 4 800 $ WAF pour 1 BNB. Les utilisateurs peuvent contribuer un maximum de 10 BNB pendant la prévente. En outre, le projet prévoit un blocage de liquidité de 50% avant la prévente.

Le Waffle Exchange n’a pas encore publié les instructions que les investisseurs potentiels utiliseront lors de la prévente. Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez suivre les mises à jour sur @waffleexchangeannouncement.

Le projet n’ayant pas encore été mis en ligne, il conseille à ses utilisateurs d’être prudents dans leurs activités pour éviter toute arnaque. De plus, vous avez souligné qu’aucun administrateur ne vous enverra d’abord un e-mail dans tous les cas.

Auparavant, il a tenu son premier tour de table chez Pinpoint Capital, élargissant son exposition. Il a réussi à terminer le tour de tête à 500 BNB en moins de 30 secondes.

Comprendre l’échange de gaufres

L’échange Waffle est non-dépositaire, ce qui signifie que tous les utilisateurs gèrent de manière unique toutes les transactions de leur portefeuille BSC.

Waffle Aggregator vise à offrir les meilleurs prix BNB sur toutes les bourses décentralisées basées sur BSC. De plus, le projet espère présenter les caractéristiques de l’Offre Initiale de Litige (OIT) pour favoriser la croissance du réseau.

Il a investi dans l’automatisation des processus écosystémiques pour maintenir le confort des utilisateurs lors des échanges sur BSC DEX.

À cela s’ajoute l’approvisionnement en liquidités de BSC DEX, y compris BurgerSwap et PancakeSwap. Ce facteur fournira les meilleurs taux de change de jetons pour tous les clients, plus rapidement et mieux qu’ils ne le feraient sur un seul échange.

Un environnement plus sûr pour vous avec un audit complet

En avril 2021, Waffle a engagé CTDSec pour auditer tous ses contrats intelligents afin de mettre en évidence les failles de sécurité qui pourraient apparaître dans la construction des contrats.

Après avoir eu accès aux systèmes, le CTDSec a minutieusement étudié, examiné et étudié le projet pour signaler tout problème qu’il aurait pu rencontrer. Par la suite, ils ont fait un rapport détaillé de toutes les attaques lancées contre les contrats intelligents.

Il n’y avait aucun problème de gravité élevée et un problème de gravité faible; Il y avait une division avant de multiplier dans une partie du code de contrat intelligent qui pouvait conduire à des calculs incorrects. À titre de recommandation, la société d’audit a suggéré de multiplier avant de diviser pour garantir des résultats corrects.

Cependant, la société d’audit informe les utilisateurs que ce n’est pas une garantie absolue que des problèmes ne se poseront pas.

En conséquence, il a recommandé à Waffle Exchange d’établir activement un programme de primes de bogue pour encourager les utilisateurs à trouver et à signaler tout problème de contrat intelligent.

Fonctionnalités d’échange de gaufres

Pour commencer, Waffle Exchange crée des liquidités pour Binance Smart Chain. L’interface utilisateur est conçue pour fournir une structure simple avec laquelle les utilisateurs peuvent travailler; toutes les liquidités et les frais des bourses multidex apparaissent sur la même plate-forme.

La plate-forme prend en charge la gouvernance dans le sens où les utilisateurs peuvent avoir leur mot à dire dans leurs frais et récompenses. Peu de temps après son lancement, les groupes de participation et l’agriculture de rendement viendront avec un système de gouvernance sophistiqué.

Il n’y a pas d’exigences KYC sur la plate-forme; par conséquent, les utilisateurs n’ont pas à fournir leurs informations personnelles lorsqu’ils participent au projet.

Vous pouvez vous engager avec la communauté croissante de Waffle Exchange dès aujourd’hui sur Telegram et Twitter pour en savoir plus sur la progression du projet.