Voici les dix emoji les plus populaires de 2021 😂

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Le Consortium Unicode a annoncé les emoji les plus populaires de 2021. Les emoji numéro un et numéro deux de l’année sont les mêmes qu’en 2019, mais le reste de la gamme voit quelques changements. L’UC dispose également d’une tonne d’autres statistiques liées à l’utilisation globale du système Emoji.

Le Consortium Unicode est l’organisation à but non lucratif chargée de numériser les langues du monde. Cela signifie qu’il est en charge de la gestion des Emoji, une « langue » utilisée par plus de 92 % de la population mondiale.

Aujourd’hui, le consortium a annoncé les dix emoji les plus populaires au monde pour 2021. C’est une nouvelle amusante chaque année, mais cette année est particulièrement remarquable car le consortium n’a pas fait cette annonce en 2020. C’est donc la première fois depuis 2019 que nous ‘ai pu voir ces données.

Découvrez le top dix (de gauche à droite) ci-dessous et comment il se compare à 2019 :

2019 : 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍

2021 : 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊

Fait intéressant, l’emoji numéro un le plus populaire de 2021 est le même qu’en 2019 : 😂 visage avec des larmes de joie. Selon les données, cet emoji a à peine changé de rang au cours des deux dernières années.

De même, l’emoji de deuxième place – ❤️ coeur rouge – n’a pratiquement pas changé d’utilisation. Le reste de la programmation, cependant, connaît quelques bouleversements. Notamment, 💕 deux cœurs ont été chassés de la septième place en 2019 pour ne même pas figurer dans le top dix du tout en 2021. Pendant ce temps, 👍 pouces levés est passé de la dixième place à la quatrième.

Emoji le plus populaire 2021 : encore plus de données

En dehors des dix premiers emoji de 2021, le Consortium Unicode a publié cette année une tonne de données liées à l’utilisation du système Emoji. Vous pouvez voir toutes les données ici, mais nous avons résumé ci-dessous quelques informations intéressantes :

L’emoji le plus utilisé en rapport avec les vêtements est 👑 couronne. Pour les animaux, l’emoji le plus populaire est 🦋 papillon. Les divers emoji de fleurs (💐 🌹 🥀 🌺, etc.) dominent à la fois les catégories Animal et Nature. Cela est probablement dû à leur large attrait et à leurs multiples scénarios d’utilisation. La catégorie d’emoji la moins populaire est celle des drapeaux. La sous-catégorie la moins populaire est celle des drapeaux de pays. Les gens se moquent des drapeaux ! Bien qu’il n’ait pas fait partie du top dix cette année, 🥺 visage suppliant a bondi de 97 à 14 entre 2019 et 2021. C’est le petit emoji qui pourrait ! commentaires