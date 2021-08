Voici les dix meilleurs jeux Nintendo Switch les plus vendus en juin 2021

in

Nintendo a fourni des chiffres de vente mis à jour pour ses jeux les plus vendus sur Switch, nous donnant un excellent aperçu des titres les plus performants depuis le lancement de la console il y a plus de quatre ans.

C’est une liste très familière, la plupart des best-sellers du système conservant leurs positions dans les rapports précédents. Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons continuent de dominer, tous deux étendant leur avance au sommet, le premier se vendant le plus au premier trimestre 2021.

Ailleurs, Ring Fit Adventure est peut-être le nom le plus remarquable de la liste, car les ventes continuent de le transformer en une star à feuilles persistantes. Le jeu est entré dans le top dix en dépassant les ventes de New Super Mario Bros. U Deluxe et ne semble montrer aucun signe de ralentissement.

Ci-dessous, vous trouverez les jeux les plus vendus de la Switch au 30 juin 2021. Notez que les données n’incluent que les titres publiés par Nintendo.

Top 10 des jeux Nintendo Switch les plus vendus (au 30 juin 2021) :

Mario Kart 8 Deluxe – 37,08 millions Animal Crossing: New Horizons – 33,89 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 24,77 millions

La Légende de Zelda : Breath of the Wild – 23,20 millions

Pokémon Épée et Bouclier – 21,85 millions

Super Mario Odyssée – 21,40 millions

Super Mario Party – 15,72 millions

Pokémon : c’est parti, Pikachu ! / Allons-y, Évoli ! – 13,57 millions

Splatoon 2 – 12,45 millions

Aventure en forme de bague – 11,26 millions

Les chiffres ci-dessus sont des ventes mondiales et incluent la vente au détail, le numérique et les copies regroupées avec le matériel, le tout combiné. Nintendo a également révélé que les ventes à vie de matériel Switch ont maintenant atteint plus de 89 millions d’unités.

Des surprises dans ce top dix ? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous.