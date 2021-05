Voici les emoji redessinés qui font leurs débuts dans Android 12

Ce ne serait pas une nouvelle version d’Android sans une vague de nouveaux emoji, et c’est certainement vrai pour Android 12. L’équipe Emojigraph a identifié plus de 389 nouveaux emoji dans la bêta 1 du nouveau système d’exploitation de Google, et certaines des mises à jour pourraient être surprenantes.

La plupart des changements d’emoji d’Android 12 sont subtils, souvent axés sur la praticité ou l’ajout de profondeur. La seringue n’a plus de liquide rouge sang (probablement pour encourager la vaccination, comme avec les emoji d’Apple), tandis que le caractère de la lotion est un peu plus évident. D’autres sont plus fantaisistes – découvrez le coucher de soleil stylisé ou le bonhomme de neige amusant.

Cependant, Google a peut-être malencontreusement frotté quelques personnes dans le mauvais sens. L’émoji «téléphone mobile» qui ressemblait auparavant à un téléphone Android ressemble maintenant à… enfin, à un iPhone. Ce changement dans les emojis téléphoniques n’aura pas vraiment d’importance dans la pratique, mais il peut frustrer les utilisateurs d’Android 12 qui espèrent des expressions plus universelles.

Il reste encore beaucoup de temps avant que Google ne publie l’Android 12 fini et ces nouveaux personnages. Ne soyez pas choqué si certains emoji reviennent ou reçoivent d’autres modifications. Si la nouvelle liste tient, cependant, soyez prêt pour une nouvelle expérience – peu importe combien vous voulez que les blobs reviennent.