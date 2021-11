Voici les entreprises de l’État de Washington qui figurent sur la liste annuelle de Deloitte des entreprises à la croissance la plus rapide

Certaines des entreprises de l’État de Washington qui figuraient sur la liste annuelle Fast 500 de Deloitte. (Graphique Deloitte)

La réputation de Seattle en tant que plaque tournante de la technologie et de l’innovation a été renforcée par la sortie du « North American Technology Fast 500 » de Deloitte en 2021. Le classement de Deloitte est un compte rendu annuel des entreprises nord-américaines à la croissance la plus rapide dans le domaine de la technologie, tel que mesuré par la croissance des revenus de 2017 à 2020.

Sans surprise, la Silicon Valley est la région dominante sur la liste, avec 21% des « Fast 500 » originaires de la Mecque de la technologie. Mais l’État de Washington et Seattle sont fortement représentés, les entreprises de la région de Puget Sound représentant 5% de la liste.

Sur les 26 entreprises basées à Washington qui ont fait la coupe, 24 sont de la grande région de Seattle, avec eXP World Holdings Inc. de Bellingham et ZoomInfo de Vancouver complétant le groupe.

L’ascension continue de Bellevue se reflète dans le classement de Deloitte. Il y a huit entreprises Bellevue représentées sur la liste, contre 12 originaires de Seattle proprement dit.

Une autre tendance est l’influence logicielle de Seattle. Les entreprises de logiciels et de logiciels en tant que service représentent 73% de la liste nord-américaine, et 83% des entreprises classées de la région de Seattle sont des fabricants de logiciels, en tête de Coinme, qui a connu une croissance énorme de 2 198 % au cours des trois années mesurées. span, bon pour 78e au général.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les entreprises basées à Washington qui ont fait le Fast 500 de cette année.

N°78 : Coinme

La société de Seattle, fondée en 2014 avec pour objectif de favoriser l’accès aux crypto-monnaies, a commencé avec un petit nombre de distributeurs automatiques de bitcoins et s’est depuis développée pour prendre en charge des milliers d’unités compatibles crypto à travers le pays grâce à un partenariat avec Coinstar. Plus récemment, la société a annoncé son intention d’activer le réseau MoneyGram International, donnant aux utilisateurs la possibilité d’échanger des bitcoins contre de l’argent aux États-Unis, dans le but de se développer à l’échelle mondiale. Ses guichets automatiques Coinstar activés sont introduits dans le cadre d’un programme pilote avec Walmart.

N°129 : eXp World Holdings

Située dans la petite mais dynamique Bellingham, eXp World Holdings Inc. est la société holding d’eXp Realty, Virbela et Success Enterprises. Au début du mois, il a annoncé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars pour le troisième trimestre, soit une augmentation de 97 % par rapport à l’année précédente. La société, dont le modèle de courtage basé sur le cloud fournit aux professionnels de l’immobilier du monde entier des outils de collaboration virtuelle et des technologies opérationnelles, se prépare actuellement à lancer son entreprise de prêt résidentiel, SUCCESS Lending.

N°136 : Sensibilisation

Le logiciel d’Outreach est conçu pour aider les équipes commerciales et commerciales à optimiser le flux de travail et à générer une croissance prévisible. Auparavant finaliste pour Next Tech Titan aux . Awards, Outreach compte Zillow Group, Pandora et Glassdoor parmi ses clients. Il est actuellement évalué à 4,4 milliards de dollars. En octobre, il a fait sa deuxième acquisition, en rachetant la startup Canopy basée à Indianapolis.

N°146 : Point culminant

Autre entreprise tournée vers les commerciaux, Highspot vise à équiper, former et coacher les équipes commerciales des entreprises grâce à son logiciel. L’entreprise compte plus de 70 intégrations certifiées. Highspot a annoncé ce mois-ci le lancement de la communauté Highspot Spark pour permettre aux utilisateurs de Highspot de collaborer et de partager les meilleures pratiques à travers des discussions, du contenu et des événements.

N°151 : Éducatif

Educative utilise une approche basée sur du texte et un codage pratique pour enseigner des cours sur les logiciels à plus de 725 000 développeurs et plus encore. Il a récemment lancé des évaluations éducatives, qui visent à aider les développeurs à suivre leurs compétences et leurs capacités, tout en faisant des recommandations sur la façon de les élargir ou de les améliorer.

N° 163 : Qumulo

Qumulo est une plate-forme de stockage de données pour les environnements multi-cloud. En juillet, Qumulo a été lancé en tant que service natif avec Microsoft Azure, et la société s’est récemment associée aux 49ers de San Francisco. L’équipe de la NFL utilise le logiciel de Qumulo pour optimiser le stockage des données pour la sécurité de son site, Levi’s Stadium. Il a obtenu une valorisation de 1,2 milliard de dollars lors de son dernier cycle de financement et, le mois dernier, . a interviewé le PDG de Qumulo, Bill Richter, pour le podcast ..

N°166 : Flexion

Fondée en 2013, Flexe, basée à Seattle, postule que la vitesse compte beaucoup. Il se positionne auprès des vendeurs en ligne comme la clé pour concurrencer le géant de la vente au détail Amazon, et offre aux détaillants une logistique flexible et des économies de coûts grâce à l’accès à un vaste réseau de distribution d’entrepôts et de transporteurs. La société a levé 70 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C au début de l’année, et son argumentation auprès des détaillants sur les avantages de la flexibilité n’a fait que se renforcer avec les incidents de la chaîne d’approvisionnement des derniers mois.

N°209 : Maçon

Mason se distingue parmi les développeurs de matériel en étant également développeur de logiciels. Cela permet à Mason de créer rapidement et à moindre coût des produits selon des spécifications personnalisées, des prototypes à usage unique aux gammes de produits, et d’aider les entreprises à faire évoluer leur infrastructure matérielle. La société a récemment été nominée pour un prix Internet of Things Tech Trailblazers.

N°245 : Remitly

Remitly, du mot envoi de fonds, aide les immigrants qui voyagent à l’étranger pour travailler facilement et en toute sécurité à envoyer de l’argent chez eux à leurs familles. Le challenger Western Union est optimisé pour les appareils mobiles, apportant dans l’ère moderne un service dont les travailleurs dépendent depuis des décennies. Remitly est devenu public en septembre avec une valorisation de 7 milliards de dollars et a déclaré 121 millions de dollars de ventes trimestrielles la semaine dernière.

N°260 : Influence Mobile

Influence Mobile de Kirkland associe son algorithme à des développeurs d’applications pour maximiser l’engagement et la monétisation de leurs applications de jeu. La société a acquis Blind Ferret pour un montant non divulgué en juillet et s’est classée quatrième derrière les powerplayers Facebook, Google et Twitter, dans l’Appsflyer Performance Index XIII.

N° 268 : Textio

Le logiciel de relecture de Textio aide les entreprises à construire des cultures inclusives par l’écriture, de la langue des communications internes à la formulation des annonces d’embauche. Il analyse les modèles de communication organisationnelle pour maximiser leur inclusion et attirer un large public. En septembre, Textio a intégré son logiciel à Linkedin.

N°273 : Ressource quadrant

Avec une liste de clients impressionnante comprenant Amazon, AT&T, Expedia, Microsoft, Nordstrom, Uber, Alaska Airlines et King Country, entre autres, Quadrant est un fournisseur de services informatiques et un consultant. La société basée à Redmond compte désormais 12 bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et son équipe de données et d’analyse en Inde a apporté son expertise pour créer un site de mise à jour COVID-19. En septembre, Quadrant a reçu le statut de partenariat Gold avec Microsoft.

N°298 : ZoomInfo

ZoomInfo, basé à Vancouver, aide les entreprises à optimiser les données, des ventes à l’entreprise et au recrutement. ZoomInfo a acheté Chorus.ai pour 575 millions de dollars en juillet pour renforcer son propre produit avec des capacités d’intelligence de conversation. La société a également annoncé son intention de déplacer son siège social au bord de l’eau de Vancouver en 2025, indiquant qu’une nouvelle croissance est en cours.

N° 306 : Salut

Hiya vise à protéger votre téléphone contre l’afflux d’appels indésirables qui a balayé le pays, en particulier depuis le début de la pandémie. Il a ajouté la présidente et directrice du marketing de Salesforce Sarah Franklin à son conseil d’administration au cours de l’été, et ses services SaaS, Hiya Connect et Hiya Protect, revendiquent plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Hiya vient de publier une nouvelle technologie qui utilise l’IA contre les appels téléphoniques illégaux.

N° 342. Seagen

Seagen Inc., anciennement Seattle Genetics, est une société cotée en bourse avec une valorisation actuelle au nord de 30 milliards de dollars. La société développe et commercialise des thérapies contre le cancer, avec une spécialité dans les conjugués anticorps-médicaments. Seagan étudie de manière approfondie un certain nombre de cancers et de lymphomes et dispose de trois médicaments contre le cancer qui ont déjà été approuvés. Il dispose également de plus de cinq autres thérapies spécifiques au cancer à différents stades d’essais cliniques et précliniques.

n°352 : doxo

Doxo aide les gens à rationaliser le processus de paiement des factures de services publics, de logement et de carte de crédit en leur permettant de les payer toutes dans un format cohérent, en un seul endroit. doxo vend ses services à la fois aux consommateurs et aux fournisseurs, ce qui permet à doxo de s’associer à un réseau de 100 000 fournisseurs de services pour offrir une couverture complète à ses 6 millions d’utilisateurs et plus. doxo a élargi sa base d’utilisateurs de plus de 70 % l’année dernière et est soutenu par Mohr Davidow Ventures, Sigma Partners et Bezos Expeditions.

N°353 : Solutions BioLife

Biolife Solutions facilite la recherche et la commercialisation des thérapies cellulaires et géniques en prolongeant la durée de conservation et en maintenant la santé et la fonction du matériel biologique source. Ses produits comprennent les supports de congélation CryoStor, les supports d’expédition et de stockage HypoThermosol, la gestion de la chaîne du froid evo et un certain nombre d’autres produits de congélation et de décongélation.

N° 354 : Phare

Headlight, qui a levé 25 millions de dollars au cours de l’été, aide les équipes de construction à accroître la responsabilité de leurs projets en leur permettant de collecter et d’utiliser les données du projet en temps réel. Les outils visuels de Headlight donnent aux chefs de projet des images en temps réel de chaque aspect d’un chantier. La société compte un certain nombre d’agences de transport d’État parmi ses clients et partenaires et semble être dans une position prometteuse après l’adoption du projet de loi bipartite sur les infrastructures.

N°382 : Smartsheet

Fondé en 2005, Smartsheet est un service logiciel d’efficacité commerciale qui fournit un espace de travail dynamique et sécurisé à 80 % des entreprises Fortune 500. Il a déclaré un chiffre d’affaires de 131,7 millions de dollars, en hausse de 44%, pour le trimestre le plus récent. La société basée à Bellevue, qui possède des bureaux à Boston, Édimbourg, Londres et Sydney, a récemment annoncé un remaniement de son équipe de direction.

N°386 : Icertis

La plate-forme d’intelligence contractuelle d’Icertis « transforme les contrats de documents statiques en avantage stratégique » dans des applications allant des accords d’essais cliniques à l’intégration des fournisseurs. La société privée, fondée en 2009, était évaluée à 2,8 milliards de dollars après avoir levé 80 millions de dollars en mars. Il compte Best Buy et Microsoft parmi ses clients, et son logiciel a engagé quelque 10 millions de contrats d’une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars.

N° 412 : Pushpay

Au service principalement des églises du monde entier, la plate-forme Pushpay aide les ministères et les organisations à but non lucratif à collecter plus facilement des fonds en ligne et à mieux interagir avec les donateurs. En août, la société a acquis le leader du streaming Resi Media, positionnant la société pour fonctionner pleinement à distance. Leur logiciel ChurchStaq permet aux dirigeants, au personnel et aux bénévoles de mieux évaluer et rationaliser l’impact du ministère. Pushpay se négocie publiquement sur le NYSE.

N° 437 : Skilljar

La pandémie a été formidable pour Skilljar, une plate-forme de formation client de premier plan qui aide à faire évoluer les ressources et à augmenter l’adoption et la fidélisation des clients en fournissant une éducation et une formation aux clients de leurs clients, notamment Tableau, Verizon et Zenefits. Skilljar a célébré cette semaine la fin de sa conférence phare, Connect 2021, en lançant de nouvelles intégrations avec Caveon et ProctorFree et en annonçant des victoires chez Gong, Hopin et Shopify.

N°447 : Zénoti

Le logiciel basé sur le cloud de la société couvre tous les aspects de l’activité de gestion de spa et de salon, de la réservation et la gestion des employés à l’inventaire et au marketing. Zenoti dessert actuellement plus de 12 000 entreprises et, en septembre, elle a acquis le directeur de salon SuperSalon. Il a levé 80 millions de dollars en juin et est évalué à environ 1,5 milliard de dollars.

N° 460 : SirionLabs

Un autre système de gestion de contrats, SirionLabs gère plus de 5 millions de contrats d’une valeur de plus de 450 milliards de dollars. Fin octobre, Sirion a révélé qu’elle avait presque doublé son chiffre d’affaires l’année dernière et ouvrirait des bureaux en Allemagne, en France et en Australie.

N° 489 : iSpot.tv

iSpot.tv est une métrique de mesure des performances publicitaires qui suit les performances des publicités télévisées. La société détient les droits exclusifs sur 16 millions de téléviseurs intelligents et a des intégrations directes avec des centaines de plateformes de streaming. Les clients incluent P&G, Google, Bose et Fox. En janvier, il a acheté le pionnier de la mesure des attitudes ACE Metrix, et en octobre, iSpot.tv a acquis DRMetrix.

N° 500. DigniFi

DigniFi, la plateforme de financement pour voitures, motos et autres véhicules de sport motorisé, a traité plus de 300 000 demandes depuis sa création en 2013. Le programme de crédit soutenu par WebBank de DignFi, ExpressWay, simplifie le financement pour leurs clients afin qu’ils puissent effectuer les réparations à partir desquelles ils sinon serait dissuadé.