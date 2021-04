Voici les États qui veulent interdire les chirurgies trans pour les mineurs ⋆ .

Un certain nombre d’États ont introduit une législation qui interdirait les chirurgies transgenres et les procédures pour les mineurs.

L’Arkansas est devenu le premier État à interdire les procédures transgenres pour les mineurs lorsque la législature de l’Arkansas a levé le veto du gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, sur la loi «Save Adolescents From Experimentation Act».

De nombreux autres États tentent également d’interdire les procédures.

Au moins 16 États ont pris des mesures pour interdire aux médecins de pratiquer des chirurgies et des procédures transgenres sur des mineurs.

Un sondage mené par le groupe de réflexion conservateur The Heritage Foundation a révélé que 57% des Américains s’opposent à ce que les mineurs souffrant de dysphorie de genre puissent bénéficier d’une chirurgie de transition de genre, de bloqueurs de puberté ou d’hormones transsexuelles.

Alabama

En vertu de la loi de l’Alabama sur la compassion et la protection des enfants vulnérables, les médecins seraient interdits de traiter les mineurs de l’Alabama avec une hormonothérapie, une intervention chirurgicale ou des inhibiteurs de la puberté «destinés à modifier le sexe de l’enfant mineur ou à retarder la puberté». Le projet de loi obligerait également les écoles à informer les parents si leur enfant a «l’impression que son sexe est incompatible avec son sexe» et à établir des sanctions pénales en cas de violation.

Arkansas

«Save Adolescents From Experimentation Act» de l’Arkansas, autrement connu sous le nom de SAFE Act, interdit aux médecins d’effectuer des procédures de transition entre les sexes, telles que les bloqueurs de puberté ou les chirurgies «du haut» et du «bas», sur les mineurs.

Floride

La Floride criminaliserait les chirurgies transgenres ou les traitements médicaux pour les mineurs.

Géorgie

Les législateurs géorgiens ont introduit la loi sur la protection des enfants vulnérables en février, une loi qui impose également des sanctions aux professionnels de la santé qui pratiquent des chirurgies ou des procédures transgenres sur des mineurs.

Kansas

Les législateurs du Kansas ont présenté le SB 214 en février, un projet de loi qui criminalise «le fait qu’un médecin pratique une chirurgie de changement de sexe ou un traitement hormonal substitutif sur certains enfants».

Kentucky

«La loi du Kentucky relative au consentement parental pour les services de santé transgenres» interdirait aux mineurs de bénéficier de «services de santé transgenres» sans l’autorisation parentale.

Louisiane

Les législateurs de Louisiane ont introduit une législation qui exige le consentement des parents pour les «procédures et pratiques médicales et thérapeutiques» dans certaines circonstances et interdit à un mineur de consentir à une thérapie de genre.

Missouri

Le SB442 du Missouri interdit les chirurgies transgenres ou les traitements hormonaux pour les mineurs. La législation stipule que tout professionnel de la santé qui enfreint «volontairement et sciemment» cette disposition peut perdre sa licence professionnelle et sa capacité d’exercer.

Montana

La «Loi prévoyant des lois sur la protection de la santé des jeunes» du Montana vise à «renforcer la protection des mineurs» qui éprouvent de la détresse à s’identifier à leur sexe biologique «contre le fait d’être sujets à une opération de changement de sexe non génitale irréversible et drastique et à un changement de sexe génital irréversible et définitivement stérilisé. chirurgie.” Le projet de loi interdit les chirurgies ou les procédures trans pour les mineurs.

New Hampshire

Le HB 68 du New Hampshire “ajoute la réassignation sexuelle à la définition d’un enfant maltraité dans la RSA 169-C, la loi sur la protection de l’enfance.”

Caroline du Nord

Les législateurs de la Caroline du Nord ont présenté le Youth Health Protection Act, un projet de loi qui vise à «protéger les mineurs» de l’administration de bloqueurs de puberté, d’hormones sexuelles croisées et «d’autres actions, procédures et traitements connexes». Le projet de loi diffère d’une législation similaire en ce qu’il classerait les mineurs comme «toute personne âgée de moins de 21 ans».

Oklahoma

Le SB 676 de l’Oklahoma interdit les chirurgies ou les procédures transgenres pour les mineurs. Le projet de loi précise également que les parents ne peuvent pas «obtenir de traitement médical de changement de sexe pour l’enfant».

Caroline du Sud

Les législateurs de la Caroline du Sud ont introduit le 9 mars la «SC Minor Child Compassion and Protection Act», une loi qui interdit les chirurgies ou les procédures transgenres sur un mineur à quelques exceptions près.

Tennessee

Le HB0578 du Tennessee «interdit la fourniture d’une thérapie de changement d’identité sexuelle aux mineurs prépubères», ainsi que «interdit la fourniture d’une thérapie de changement d’identité sexuelle aux mineurs qui sont entrés dans la puberté à moins qu’un parent ou tuteur n’ait des recommandations écrites pour la thérapie d’au moins trois médecins. . » Le projet de loi, présenté le 9 février, punit les violations en tant que maltraitance d’enfants.

Texas

Les législateurs du Texas ont présenté un certain nombre de projets de loi, tels que HB 4014, SB 1646, HB 2693, HB 1399 et HB 68, qui interdisent les chirurgies et les procédures transgenres pour les mineurs et classent ces procédures comme maltraitance des enfants.

Utah

Les «amendements à la pratique médicale» de l’Utah, introduits en janvier, interdiraient «à un médecin ou à un chirurgien d’effectuer une intervention transgenre sur un mineur».

